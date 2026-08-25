Klub Portugal, Benfica, kembali menunjukkan ketertarikannya untuk mendatangkan bek kiri asal Maroko, Sofyan Amrabat, sebelum bursa transfer musim panas ini ditutup, meski hingga kini belum mengajukan tawaran resmi kepada klub Arab Saudi, Al-Qadsiah, yang kontraknya dengan pemain berusia 25 tahun tersebut berlaku hingga tahun 2029, di tengah sejumlah kendala yang menghambat keikutsertaannya secara reguler bersama tim.

Menurut surat kabar Portugal "A Bola", manajemen Benfica menanyakan situasi Amrabat, yang sebelumnya bergabung dengan Al-Qadsiah setelah kontraknya dengan klub Belanda, Utrecht, berakhir, di mana ia sempat menjadi incaran sejumlah klub besar, di antaranya Benfica, Sporting Lisbon, dan Porto.

Bintang asal Maroko itu menarik minat berbagai klub berkat penampilan ofensifnya yang menawan; ia tampil dalam 50 pertandingan bersama Utrecht selama musim (2025-2026), mencetak 4 gol dan memberikan 18 assist.

Sejumlah laporan media Arab Saudi menyebutkan bahwa Amrabat menghadapi kesulitan dalam beradaptasi, dan belum tampil dalam satu pun pertandingan resmi hingga kini, bahkan ia dicoret dari daftar pertandingan awal. Krisis ini bermula dari regulasi Liga Arab Saudi yang menetapkan batas maksimal hanya 8 pemain asing dalam daftar pertandingan, sementara Al-Qadsiah memiliki 14 pemain asing di skuatnya, di antaranya Julian Weigl, pemain internasional Portugal Otavio, dan pemain Belanda Tijjani Reijnders yang baru saja bergabung dari Manchester City, hal yang kian menambah tekanan untuk melepasnya, di mana manajemen klub tengah mempertimbangkan dua opsi, yaitu penjualan permanen atau peminjaman.

Pelatih Marco Silva berupaya memperkuat sisi kiri agar Amrabat menjadi pilihan langsung dan segera di samping pemain Swedia Samuel Dahl serta pemain muda José Neto (18 tahun), meskipun manajemen Benfica menempatkan sejumlah pilihan dalam radarnya dan mengkaji semua alternatif sebelum mengambil langkah resmi.

Meskipun kontrak Amrabat yang berlaku hingga tahun 2029 serta gajinya yang tinggi, mencapai sekitar 7 juta euro per tahun, mempersulit misi ini dari sisi finansial bagi klub-klub Portugal, absennya ia dari lapangan dan penuhnya daftar pemain asing Al-Qadsiah membuka peluang untuk merampungkan transfer ini pada saat-saat terakhir bursa.