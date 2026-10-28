Real Madrid menolak meminta maaf kepada China dan menjaga jarak dari pernyataan bintangnya Kylian Mbappe. Klub Kerajaan itu menegaskan bahwa kemitraan komersialnya tidak berubah, hal yang memicu kemarahan kelompok media China, yang kini melalui juru bicaranya menuntut permintaan maaf secara terbuka dari Real Madrid.

Kasus Kylian Mbappe dan China mengambil arah baru. Setelah tersebarnya potongan video yang memperlihatkan reaksi penyerang Real Madrid itu terhadap gambar-gambar sindiran yang menampilkannya sebagai seorang diktator, termasuk isyarat kepada pemimpin China mendiang Mao Zedong, pemain Prancis itu mendapati dirinya berada di pusat kontroversi tajam.

Pernyataan-pernyataannya memicu kemarahan luas di China, di mana sejumlah merek dagang memutuskan untuk mengakhiri kemitraan mereka dengannya. Meski ia telah meminta maaf secara terbuka, tekanan tidak mereda. Federasi Sepak Bola China mengajukan protes, media milik pemerintah menghapus konten tentangnya, dan persoalan dampak komersialnya masih terus mengobarkan perdebatan.

Reaksi Javier Tebas, presiden Liga Spanyol, juga ikut meningkatkan eskalasi kasus ini. Ia menggelar pertemuan darurat dengan Duta Besar China untuk Spanyol, dan menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat China atas nama kompetisi tersebut, sembari menegaskan bahwa tindakan satu individu tidak seharusnya merusak hubungan yang terjalin dengan para mitra lokal dan suporter.

Pertandingan berikutnya SAN LaLiga 10.15 RMA

Sikap tegas ini berbanding terbalik secara mencolok dengan sikap Real Madrid. Menurut informasi yang dipublikasikan surat kabar "Okdiario", dan dikutip oleh jaringan Prancis "Foot Mercato", klub Madrid itu berniat mempertahankan hubungan komersialnya dengan China, dan menganggap pernyataan pemainnya sebagai ungkapan pribadi, tanpa niat apa pun untuk menyinggung.

Real Madrid menegaskan bahwa kesepakatan-kesepakatannya dengan para sponsor China tidak berubah, meskipun ada pemutusan kontrak yang berdampak langsung pada Mbappe.

Sikap Real Madrid pun menjadi titik sentral babak baru negosiasi diplomatik dan media, di mana kantor berita China "Dongqiudi" mengutip surat kabar "Okdiario" bahwa seorang juru bicara pusat olahraga dan pemuda yang berada di bawah naungan "China Media Group", pemilik saluran "CCTV" China, secara terbuka menolak pembelaan klub Spanyol itu.

Dalam pernyataan juru bicara tersebut disebutkan: "Kami telah mencermati sikap Real Madrid. Kemarin dan hari ini, presiden Liga Spanyol (LaLiga) dan pihak-pihak terkait lainnya telah berulang kali mengirimkan pesan kepada saluran 'CCTV' yang menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Kami menilai bahwa pernyataan Mbappe yang keji telah menyakiti rakyat China, melewati garis merah, dan melampaui batas kebebasan berpendapat."

Ia menambahkan: "Mbappe adalah pemain Real Madrid, dan klub memikul tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, kami menolak pembelaan Real Madrid bahwa Mbappe 'tidak pernah sengaja menyinggung siapa pun, dan bahwa klub menyatakan para pemain berhak menyampaikan pandangan pribadi mereka', dan kami menolak sikap Real Madrid." Tanggapan ini menunjukkan bahwa dalih dan pembelaan yang disampaikan hingga saat ini belum meyakinkan pihak-pihak China.

Juru bicara resmi itu sangat tegas terkait situasi komersial klub Kerajaan tersebut. Sementara Real Madrid menegaskan kemitraannya dengan China berlanjut seperti biasa, kelompok media China menolak membenarkan klaim ini, dan memperingatkan manajemen klub bahwa mereka tidak dapat mengabaikan kemarahan yang dipicu oleh kasus ini.

Dalam pernyataan kelompok tersebut disebutkan: "Terkait klaim Real Madrid bahwa kemitraan klub dengan para sponsor China-nya tidak berubah, kami tidak akan memverifikasinya. Namun demikian, kami mengingatkan semua pihak bahwa ucapan dan tindakan yang menyinggung rakyat China tentu akan memicu kemarahan luas di seluruh lapisan masyarakat China. Kami berharap Real Madrid tidak tertipu. Dan sampai klub menyampaikan permintaan maaf, seluruh pembahasan ditangguhkan."

Real Madrid berupaya memisahkan pernyataan pribadi Mbappe dari komitmen komersialnya, tetapi strategi ini tidak cukup untuk meredakan pihak China, yang kini menuntut permintaan maaf secara terbuka dari klub.



