Stasiun-stasiun televisi pemerintah China menjalankan ancaman mereka untuk menghentikan siaran pertandingan Liga Spanyol, setelah pernyataan yang dilontarkan Kylian Mbappe, penyerang Real Madrid, tentang Mao Zedong, pendiri Republik Rakyat China.

Kantor berita AFP memastikan bahwa dua pertandingan pertama di LaLiga pekan ini tidak disiarkan di saluran milik pemerintah CCTV, yang berada di bawah grup media pemerintah China CMG.

Pertandingan Villarreal melawan Espanyol Barcelona, yang berakhir dengan kemenangan Espanyol 1-0 pada Jumat malam, tidak ditayangkan di saluran tersebut, begitu pula pertandingan Atletico Madrid melawan Levante yang digelar sore ini, Sabtu, dan berakhir dengan kemenangan tim asuhan Diego Simeone 2-0.

Keputusan yang mengubah aturan siaran

Keputusan ini dianggap sebagai pengecualian yang menyimpang dari kebiasaan, karena CCTV biasanya menyiarkan seluruh pertandingan LaLiga secara langsung, sesuai yang ditegaskan oleh Liga Spanyol kepada AFP, menurut yang dikutip situs Foot Mercato.

Namun, pertandingan Villarreal melawan Espanyol tetap tersedia melalui platform siaran Migu, yang berada di bawah operator telekomunikasi China Mobile, yang juga berada di bawah kendali negara.

Dampak yang melampaui dua pertandingan

Keputusan ini datang hanya beberapa hari setelah tersebarnya video di mana Kylian Mbappe mengacu pada gambar satir yang mengaitkan wajahnya dengan wajah pemimpin China Mao Zedong, yang ia sebut sebagai "diktator China".

Pernyataan ini memicu kontroversi luas di China, dan menimbulkan berbagai dampak komersial bagi kapten timnas Prancis tersebut. Pada awal hari Selasa, tiga perusahaan yang menggunakan nama dan gambarnya mengumumkan pengakhiran kontrak mereka dengannya, sebelum saluran CCTV memutuskan menghentikan siaran pertandingan Liga Spanyol.

Keputusan ini kini mencakup seluruh Liga Spanyol, bukan hanya pertandingan Real Madrid. Masih harus dilihat berapa lama penghentian ini akan berlangsung, dan apakah saluran-saluran China lainnya akan terus menyiarkan pertandingan.

Hingga kini, belum ada pengumuman mengenai waktu dimulainya kembali siaran di saluran CCTV, menurut informasi yang dipublikasikan kantor berita AFP.

Baca juga: "Aku tidak akan pernah melakukan itu", Henry membela diri setelah masalah Yamal