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Masalah Manchester United tak kunjung reda. Tim asuhan Mauricio Pochettino tampil sedikit lebih baik pada Sabtu, tetapi kalah 0-4 dari Brentford di Old Trafford, antara lain berkat dua gol Callum Wilson. United tetap di posisi ke-19 dan akan menjadi juru kunci jika Crystal Palace mengalahkan Hull City di kandang pada Minggu. Brentford, yang gagal menang dalam sepuluh laga tandang terakhirnya di Liga Primer, kini menempati posisi kelima.

Joshua Zirkzee kembali mendapat kepercayaan Pochettino dan nyaris membalasnya pada menit keempat. Pemain tim nasional Belanda itu menerima umpan dari Youri Tielemans, tetapi tembakannya gagal melewati kiper Brentford, Caoimhín Kelleher.

Harry Maguire, yang pada pengujung laga mendapat kartu kuning sehingga harus menjalani skorsing, juga nyaris mencetak gol lewat sundulan keras yang membentur mistar. Bola muntah jatuh ke Amad Diallo, tetapi tembakannya diblok Sepp van den Berg. Sundulan Bruno Fernandes pun melenceng, meski awal laga United tampak menjanjikan.

Namun, Brentford justru unggul. Mikkel Damsgaard melihat ruang di depan kotak penalti untuk Dango Ouattara, yang segera meneruskan bola kepada Wilson. Pemain Inggris itu melewati Maguire dengan sentuhan pertamanya, lalu melepaskan tembakan kaki kanan yang meyakinkan melewati Senne Lammens: 0-1.

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Dengan demikian, United kembali kebobolan pada pekan pertandingan ke-12 dan menyamai rekor buruk klub. Hanya pada musim 1930/31 mereka juga gagal mencatat nirbobol dalam masing-masing dari 12 laga pertama di Liga Primer.

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Brentford bermain jauh lebih lepas setelah gol itu dan kembali membongkar pertahanan United setelah laga berjalan sedikit lebih dari setengah jam. Umpan terobosan tajam Damsgaard mengarah tepat ke pergerakan Ouattara, yang mengecoh Lisandro Martínez sebelum mengirim bola melalui sela kaki Maguire kepada Wilson. Wilson dengan mudah menceploskan bola: 0-2.

United pun mencatat rekor buruk di Liga Primer. Belum pernah ada tim yang kebobolan dua gol atau lebih dalam enam babak berturut-turut. United perlu tampil jauh berbeda selepas jeda, tetapi pada awal babak kedua mereka hanya menghasilkan sedikit peluang, termasuk tembakan Patrick Dorgu yang ditepis Kelleher.

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Dalam laga yang menghibur itu, Tielemans nyaris mencetak gol. Tembakan apik pemain Belgia tersebut membentur mistar sebelum melambung ke atas gawang. Tim tuan rumah juga beruntung ketika pelanggaran Leny Yoro terhadap Kevin Schade di kotak penalti dinilai tidak cukup untuk membuat VAR turun tangan. Tak lama kemudian, Zirkzee digantikan Matheus Cunha, disambut gembira oleh publik Old Trafford.

Pemain Brasil itu pun tak mampu membalikkan keadaan. Penampilan United tetap buruk dan mereka mendapat pukulan telak sepuluh menit sebelum waktu normal berakhir. Diogo Dalot menyundul bola tepat ke paha Kristoffer Ajer, yang tidak menyia-nyiakan kesempatan dari jarak beberapa meter di depan gawang: 0-3. Pada masa tambahan waktu, Schade melambungkan bola untuk mengubah skor menjadi 0-4.