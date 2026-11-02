Krisis berlanjut: kabar buruk untuk Flick jelang laga kontra Aston Villa

Hans Flick, pelatih Barcelona, menerima kabar buruk menjelang laga melawan Aston Villa, Selasa besok, pada fase liga di ajang Liga Champions Eropa.

Menurut surat kabar "Sport", Hans Flick tidak akan memiliki satu pun pemain dari deretan yang cedera untuk laga Liga Champions Eropa melawan Aston Villa di Stadion Camp Nou.

Dimulai dari Andreas Christensen, yang bergabung dengan tim pada hari Minggu dan mengikuti sebagian sesi pemulihan setelah kemenangan telak atas Alaves, tetapi ia tidak ikut serta dalam sesi latihan pada hari Senin, sehingga ia akan absen dari laga Liga Champions Eropa.

Bek tengah asal Denmark itu tiba di fasilitas Barcelona sedikit setelah pukul sembilan pagi, tetapi ia hanya menjalani latihan individual.

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Sebaliknya, Eric Garcia dan Jules Kounde berlatih secara terpisah di lapangan yang bersebelahan dengan lapangan latihan Tito Vilanova di kompleks olahraga Joan Gamper, dan seperti yang diperkirakan, keduanya tidak akan tersedia untuk laga melawan Aston Villa.

Meskipun perkembangan kondisi masing-masing pada akhirnya akan menentukan sejauh mana kesiapan mereka, dan terlalu dini untuk menarik kesimpulan, keduanya juga akan menghadapi kesulitan untuk pulih sebelum laga melawan Atletico Madrid pada hari Minggu mendatang.

Flick menjelaskan dengan gamblang setelah kemenangan tim pada laga terakhir bahwa ia tidak terlalu optimistis mengenai kembalinya para beknya.

Ia berkata: "Kami hingga kini belum tahu kapan mereka akan kembali; kami sedang mengupayakannya. Kemajuan mereka baik, tetapi situasinya tidak ideal bagi kami. Kami hanya harus melewati dua laga mendatang. Christensen hampir kembali ke latihan, tetapi kami tidak ingin mengambil risiko. Setelah itu, kami akan memiliki dua pekan untuk pemulihan. Kita lihat bagaimana kami menangani hal ini; kami membutuhkan seluruh pemain hingga akhir musim."

Pada sesi latihan hari Senin, yang juga tidak dihadiri oleh para pemain cedera lainnya (Dani Olmo, Xavi Espart, dan Roony Bardghji), ikut serta para pemain tim cadangan Iker Rodriguez, yang kontraknya baru-baru ini diperpanjang hingga tahun 2029, selain para pemain muda Alex Campos, Guillem Victor, Aurian Guron, dan Hamza Abdelkarim.