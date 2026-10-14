Krisis baru: Ketua Sindikat Jurnalis Mesir serang Hossam Hassan

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Polemik berlanjut seputar si kembar

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Hossam Hassan, pelatih kepala timnas Mesir, dan saudaranya Ibrahim Hassan, manajer timnas, memasuki konfrontasi baru, kali ini dengan kalangan media, setelah Khaled El-Balshy, ketua Sindikat Jurnalis Mesir, mengumumkan solidaritas sindikat dengan tiga kritikus olahraga, menyusul laporan-laporan yang diajukan terhadap mereka oleh pasangan kembar tersebut, sembari memperingatkan bahaya mengubah perbedaan profesional menjadi tuntutan hukum yang menyasar kebebasan mengkritik.

Sindikat Jurnalis mengeluarkan pernyataan yang menegaskan solidaritas penuh dengan jurnalis Abu El-Maati Zaki, Ahmed Abdel Basset, dan Mohamed El-Mahdi, setelah beredar kabar bahwa Hossam dan Ibrahim Hassan mengajukan laporan terhadap mereka, terkait pemberitaan dan informasi menyangkut urusan olahraga.





Dalam pernyataan yang dipublikasikan El-Balshy di halaman Facebook-nya, sindikat menegaskan bahwa kritik olahraga adalah hak mendasar, dan bahwa penilaian terhadap kinerja staf kepelatihan serta keputusan-keputusan mereka yang berkaitan dengan timnas merupakan bagian pokok dari peran jurnalisme olahraga, dengan tetap berkomitmen pada kaidah dan kode etik profesi.

Sindikat menilai bahwa pengajuan laporan terhadap jurnalis karena menyiarkan berita atau pandangan kritis, bahkan jika berbeda dengan sudut pandang staf kepelatihan, merupakan penyimpangan dari konteks wajar hubungan antara timnas dan jurnalisme olahraga.

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El-Balshy menekankan bahwa prinsip dasar dalam menangani perbedaan profesional adalah menggunakan hak jawab, bukan eskalasi hukum secara langsung, dengan menilai bahwa pengajuan laporan sebelum menyelesaikan langkah-langkah hak jawab secara profesional bisa menjadi upaya membungkam jurnalis, mengintimidasi mereka, dan menghalangi mereka menyampaikan informasi serta fakta yang mungkin tidak menyenangkan sebagian pihak.

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Sindikat menambahkan bahwa yang lebih pantas dilakukan Hossam dan Ibrahim Hassan, jika mereka keberatan dengan apa yang dipublikasikan atau disiarkan, adalah menyampaikan versi mereka beserta fakta-fakta yang mereka jadikan landasan, atau mengajukan pengaduan ke Sindikat Jurnalis sebagai lembaga profesional yang berwenang memeriksa pengaduan terkait kerja jurnalistik.

Pernyataan itu menegaskan bahwa setiap pelanggaran profesional, jika terbukti, harus ditangani melalui saluran kelembagaan yang berwenang, sehingga hak semua pihak terjaga tanpa mempersempit kebebasan mengkritik.









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Federasi sepak bola ikut bertanggung jawab

Dalam eskalasi yang mencolok, Sindikat Jurnalis menimpakan tanggung jawab atas krisis ini kepada Federasi Sepak Bola Mesir, sebagai institusi yang bertanggung jawab mengelola urusan sepak bola Mesir dan menyediakan iklim yang kondusif bagi kerja sama antara timnas dengan lembaga pers dan media.

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Sindikat menuntut federasi sepak bola segera berkomunikasi dengan Hossam dan Ibrahim Hassan, serta berupaya meyakinkan keduanya untuk mencabut laporan yang diajukan terhadap para kritikus olahraga, dan meredam perselisihan melalui dialog dan saling pengertian, alih-alih membiarkan ketegangan antara staf kepelatihan timnas dan jurnalisme olahraga semakin memburuk.

Kebebasan pers adalah garis merah

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Sindikat menegaskan penolakannya terhadap keberadaan pers yang hanya menyiarkan hal-hal yang menyenangkan staf kepelatihan, sementara para jurnalis menghadapi tuntutan hukum karena menyajikan fakta atau pandangan yang berbeda, dengan menekankan bahwa independensi pers adalah garis merah, dan bahwa pihaknya akan mengambil langkah-langkah keorganisasian serta hukum yang diperlukan untuk membela para anggotanya.

Sindikat menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa mendukung timnas Mesir dan perjalanannya tidak bertentangan dengan hak pers untuk mengkritik dan menilai, sembari menyerukan semua pihak mengutamakan bahasa akal dan dialog profesional, serta menjaga hubungan yang dilandasi rasa saling menghormati, jauh dari eskalasi dan tuntutan hukum.

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Apa asal mula perselisihan ini?

Krisis ini bermula dari laporan yang diajukan Hossam Hassan, pelatih kepala timnas Mesir, dan saudaranya Ibrahim Hassan, manajer timnas, terhadap sejumlah jurnalis olahraga, di antaranya Abu El-Maati Zaki, Ahmed Abdel Basset, dan Mohamed El-Mahdi, terkait apa yang dipublikasikan atau diangkat mengenai keduanya di kalangan olahraga.

Langkah tersebut memicu reaksi di lingkungan jurnalistik, karena perselisihan itu berkaitan dengan konten kritis dan media yang terkait dengan penampilan timnas serta tindakan staf kepelatihan dan manajerialnya, hal yang mendorong Khaled El-Balshy, ketua Sindikat Jurnalis Mesir, mengumumkan solidaritas dengan ketiga jurnalis tersebut.







