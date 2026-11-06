Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-KSA-PRO LEAGUE-NASSR-AHLIAFP
GOAL
Diterjemahkan oleh

Krisis baru: El Clasico yang ditunda memantik api antara Al Ahly dan Al Nassr

Al Nassr FC
Al Ahli
Saudi Pro League
Arab Saudi

Apa yang terjadi?

Al Ahli dan Al Nassr terlibat perselisihan terkait jadwal baru pertandingan tertunda di antara keduanya dalam ajang Liga Roshn Saudi untuk Profesional, setelah pandangan kedua klub berbeda mengenai waktu yang paling tepat untuk menggelar laga tersebut, yang dijadwalkan dimainkan usai jeda internasional saat ini.

Menurut yang diungkapkan program "Rotana Sport ma'a Walid", manajemen Al Ahli tidak keberatan menggelar pertandingan pada 20 November ini, terutama setelah seluruh pemain tim kembali dari tugas internasional mereka, sehingga memungkinkan Al Ahli menjalani laga dengan skuad lengkap.

Sebaliknya, Al Nassr tidak menginginkan menjalani laga pada jadwal yang diusulkan, akibat tugas para pemain asingnya dan jadwal kepulangan mereka ke tim, di mana manajemennya mengusulkan menggelar pertandingan pada awal Desember mendatang, guna memberi para pemain waktu yang cukup untuk kembali dan bersiap.

Baca juga: Ronaldo Menampar Jesus 3 Kali, Kisah Panas di Balik Keputusan Bersejarah

Pertandingan berikutnya
ALH

ALH

Saudi Pro League

06 Nov 2026

ALN

ALN

AHL

AHL

Saudi Pro League

07 Nov 2026

ALT

ALT

Namun usulan Al Nassr tidak mendapat persetujuan Al Ahli, yang pada gilirannya menolak menunda laga hingga Desember, akibat padatnya jadwal pertandingan selama periode tersebut, serta kemungkinan dampaknya berupa bertambahnya tekanan pada tim di tengah berbagai agenda domestik dan kontinentalnya.

Rabithah Liga Roshn untuk Profesional kini menghadapi tugas menentukan jadwal akhir laga tersebut, di tengah keteguhan masing-masing klub pada pandangannya, dan belum tercapainya kesepakatan hingga kini mengenai jadwal pertandingan tertunda yang memiliki arti besar dalam perhitungan kedua tim.

Perselisihan ini terjadi bersamaan dengan jeda kompetisi liga selama bulan November ini, akibat agenda timnas Saudi yang menjalani dua laga persahabatan, atas keinginan pelatih Georgios Donis, dalam program persiapan Timnas Saudi menghadapi agenda mendatang.

Sebelumnya, Rabithah Liga Roshn telah memutuskan menunda pertandingan pekan ketiga belas kompetisi, akibat pemusatan latihan timnas Saudi selama jeda saat ini, yang menyebabkan penyusunan ulang jadwal pertandingan dan membuka pintu perselisihan mengenai jadwal laga Al Ahli dan Al Nassr.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google