Al Ahli dan Al Nassr terlibat perselisihan terkait jadwal baru pertandingan tertunda di antara keduanya dalam ajang Liga Roshn Saudi untuk Profesional, setelah pandangan kedua klub berbeda mengenai waktu yang paling tepat untuk menggelar laga tersebut, yang dijadwalkan dimainkan usai jeda internasional saat ini.

Menurut yang diungkapkan program " Rotana Sport ma'a Walid ", manajemen Al Ahli tidak keberatan menggelar pertandingan pada 20 November ini, terutama setelah seluruh pemain tim kembali dari tugas internasional mereka, sehingga memungkinkan Al Ahli menjalani laga dengan skuad lengkap.

Sebaliknya, Al Nassr tidak menginginkan menjalani laga pada jadwal yang diusulkan, akibat tugas para pemain asingnya dan jadwal kepulangan mereka ke tim, di mana manajemennya mengusulkan menggelar pertandingan pada awal Desember mendatang, guna memberi para pemain waktu yang cukup untuk kembali dan bersiap.

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Namun usulan Al Nassr tidak mendapat persetujuan Al Ahli, yang pada gilirannya menolak menunda laga hingga Desember, akibat padatnya jadwal pertandingan selama periode tersebut, serta kemungkinan dampaknya berupa bertambahnya tekanan pada tim di tengah berbagai agenda domestik dan kontinentalnya.

Rabithah Liga Roshn untuk Profesional kini menghadapi tugas menentukan jadwal akhir laga tersebut, di tengah keteguhan masing-masing klub pada pandangannya, dan belum tercapainya kesepakatan hingga kini mengenai jadwal pertandingan tertunda yang memiliki arti besar dalam perhitungan kedua tim.

Perselisihan ini terjadi bersamaan dengan jeda kompetisi liga selama bulan November ini, akibat agenda timnas Saudi yang menjalani dua laga persahabatan, atas keinginan pelatih Georgios Donis, dalam program persiapan Timnas Saudi menghadapi agenda mendatang.

Sebelumnya, Rabithah Liga Roshn telah memutuskan menunda pertandingan pekan ketiga belas kompetisi, akibat pemusatan latihan timnas Saudi selama jeda saat ini, yang menyebabkan penyusunan ulang jadwal pertandingan dan membuka pintu perselisihan mengenai jadwal laga Al Ahli dan Al Nassr.