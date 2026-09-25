Hans Kraay junior terkejut dengan penampilan wasit Alejandro Hernández Hernández saat Belanda vs Jerman (1-1). Pengamat Timnas Belanda dari ESPN itu bahkan meminta skorsing sepuluh pertandingan.

Hernández menganulir gol Virgil van Dijk pada babak pertama. Itu karena dugaan pelanggaran Brian Brobbey terhadap kiper Marc ter Stegen. Setelah jeda, gol Mexx Meerdink dibatalkan karena pelanggaran seorang pemain Belanda sesaat sebelumnya.

"Dia memang brengsek, wasit itu," geram Kraay dalam analisisnya soal laga Timnas Belanda di Nations League. "Wasit itu harus diskors sekitar sepuluh pertandingan."

"Atau dia harus didegradasi ke Divisi D Nations League. Atau memimpin pertandingan kelas tiga boerenbond. Sungguh memalukan. Sungguh wasit yang memalukan yang kami dapatkan," kata Kraay sambil melontarkan kritik keras kepada pengadil berusia 43 tahun asal Spanyol itu.

Kraay sama sekali tidak mengerti mengapa gol Van Dijk dianulir. "Tidak terjadi apa-apa sama sekali. Van Dijk melompat satu meter lebih tinggi dari bek-bek lain dan Ter Stegen, yang merupakan penjaga garis yang sangat bagus, keluar seperti perempuan tua. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Brobbey."

Ada juga keheranan besar atas pembatalan gol Meerdink pada babak kedua. "Dia meniup peluit terlalu cepat. Wasit ini benar-benar mengerikan. Tidak terjadi apa-apa. Ada empat pemain Jerman bertumpuk. Lalu dia sudah keburu meniup peluit, si brengsek itu. Wasit itu memang brengsek."

Belanda tampak akan kalah dari Jerman, sampai masa injury time tiba. Ruben van Bommel mengirim umpan indah dari sisi kiri, lalu Cody Gakpo menuntaskannya di tiang jauh dan membawa Belanda meraih satu poin.