Kraay: "Seandainya saja Feyenoord merekrutnya alih-alih Diarra dan Borges"

Hans Kraay junior merasa sayang bahwa Oscar Sjöstrand meninggalkan SC Cambuur untuk bergabung dengan Malmö FF. Menurut pengamat Divisi Keuken Kampioen tersebut, pemain sayap kiri asal Swedia itu pasti akan menjadi rekrutan yang sangat berharga bagi Feyenoord.

Cambuur menerima rekor transfer sebesar dua juta euro untuk Sjöstrand, yang berperan besar dalam promosi ke Eredivisie. Pemain sayap tersebut telah mencetak sepuluh gol dan tujuh assist dalam 32 pertandingan di Divisi Keuken Kampioen.

''Dia memang pemain yang bagus,'' kata Kraay membuka pembicaraan pada Jumat malam di ESPN. ''Dan saya tahu ini KKD, dan kita harus sangat hati-hati saat membicarakan tim-tim di luar papan atas. Tapi Sjöstrand lebih baik daripada Diarra dan Borges yang bermain di Feyenoord. Dengan mudah.''

Kraay melanjutkan analisanya: ''Seandainya saja Feyenoord merekrut Sjöstrand alih-alih Diarra dan Borges. Itu akan menghemat tiga belas juta euro,'' kata jurnalis dan analis stasiun TV berbayar tersebut.

Feyenoord mengeluarkan 3,5 juta euro tahun lalu untuk Diarra yang berasal dari Istanbulspor Turki. Winger kiri ini tidak menjadi pilihan utama di bawah Robin van Persie dan sejauh ini mencatatkan 298 menit, terbagi dalam enam pertandingan. Cedera pergelangan kaki membuat Diarra absen selama lebih dari dua bulan.

Borges tampil dalam 16 pertandingan, dengan hasil tiga gol dan satu assist. Tepat sebelum jeda internasional, Van Persie menahan pemain sayap asal Portugal itu di bangku cadangan selama 90 menit saat melawan Ajax (1-1).