Kraay menyebut Veerman dan Saibari dalam analisis tajam soal PSV

Hans Kraay junior terkejut melihat PSV pada Sabtu setelah sang juara bertahan mempermalukan diri sendiri dengan kalah 2-1 dari tim papan bawah ADO Den Haag. Menurut analis tersebut, kepergian Joey Veerman dan Ismael Saibari dari klub asal Eindhoven itu terasa jelas.

Veerman memaksakan transfer ke Borussia Dortmund pada musim panas lalu. Saibari mengganjar musim gemilangnya sebagai pengatur serangan PSV dengan kepindahan ke Bayern München, yang mengeluarkan sekitar 50 juta euro.

"Ada orang-orang yang tidak terlalu menghargai Joey Veerman. Namun, kemarin (Sabtu, red.) saya berpikir: Veerman dan Saibari memang memberikan kualitas tambahan," kata Kraay pada Minggu pagi di Goedemorgen Eredivisie. "Terutama ketika ADO mulai bermain lebih berani dan menekan dengan satu pemain tambahan."

Dalam hal itu, Kraay melihat perbedaan besar dibandingkan musim lalu. "Ketika PSV bersama Veerman mendapat tekanan, para bek tengah mengoper bola kepadanya. Setelah itu, pemain lain bisa ikut maju dan mulai membangun permainan. Veerman kemudian mengoper kepada Saibari, dan lebih banyak pemain bisa ikut maju."

Sjoerd Mossou sejauh ini belum khawatir dengan PSV tanpa Veerman dan Saibari. "Namun, PSV dalam beberapa tahun terakhir rasanya setidaknya akan meraih satu poin dari pertandingan ini. Kekalahan dalam pertandingan seperti ini pada fase musim sekarang memang mengkhawatirkan, terutama karena Anda semakin tertinggal dari Feyenoord."

Feyenoord menang 4-3 dalam laga spektakuler di kandang Telstar yang tampil berani pada Sabtu. Hasil itu membuat PSV, yang tampil buruk, kini tertinggal empat poin dari pemuncak klasemen asal Rotterdam tersebut.