Hans Kraay junior sangat kritis terhadap Marcos Leonardo dalam Goedemorgen Eredivisie. Analis tersebut menilai tidak masuk akal jika penyerang Brasil milik Ajax itu tidak sepenuhnya bugar untuk bertanding.

Leonardo masuk ke lapangan saat menghadapi NEC (1-1) pada 15 menit sebelum laga berakhir. Penampilan singkatnya pada Sabtu sama sekali tidak membuat Kraay puas, seperti yang terlihat pada Minggu dalam acara pagi ESPN.

"Selelah apa pun Tolu, saya akan selalu membiarkannya tetap bermain. Karena Leonardo itu buruk sekali," omel Kraay yang terkejut. "Dua puluh juta euro dibayarkan untuk anak itu, tapi bagaimana mungkin Anda masuk ke lapangan dalam kondisi tidak bugar di Ajax? Itu sungguh tidak bisa dipercaya, kan? Benar-benar tidak bisa dipercaya. Ini pekerjaan terindah di dunia, jadi Anda seharusnya bugar, kan?"

Ini bukan kali pertama Kraay bersikap kritis kepada Leonardo. Pada awal September, setelah Ajax - PSV (1-3), analis itu juga sudah menyoroti bahwa rekrutan bernilai jutaan euro pada musim panas lalu itu belum sepenuhnya bugar.

Kendati demikian, pada Juli Kraay masih senang dengan kedatangan Leonardo ke Ajax. "Saat ini saya sedang bersama istri saya di Meksiko, di mana saya bertemu beberapa pencinta sepak bola yang mendukung Al-Hilal dan mereka sangat memuji Marcos Leonardo, striker baru Ajax. Mereka bilang: dia tidak seperti Messi, tetapi dia adalah magnet di kotak penalti lawan," ujarnya kepada Voetbal International.

Pertandingan berikutnya HAS Conference League 12.45 AJX

"Jadi, dia memang tidak mencetak gol dari jarak 40 meter, tidak melewati tujuh lawan, tetapi gol-gol yang dia buat semuanya juga tetap bernilai satu. Dan orang-orang ini juga mengatakan bahwa Ajax akan mendapatkan begitu banyak kesenangan dari pemain ini," kata Kraay beberapa bulan lalu.

Leonardo kini sudah mencatatkan 343 menit bermain dengan seragam Ajax, yang terbagi dalam sepuluh pertandingan. Penyerang berusia 23 tahun itu, yang harus rela berada di belakang Tolu dalam persaingan, sejauh ini sudah mencetak dua gol.