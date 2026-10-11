Rekaman yang disiarkan platform "DAZN" memperlihatkan bek Real Madrid, Marc Cucurella, menuntut penjelasan dari hakim garis keempat soal kartu merah yang diterima rekannya, Vinicius Junior, dalam kemenangan 1-0 atas Villarreal pada Sabtu kemarin di LaLiga.

Pemain Los Blancos lainnya, Bernardo Silva, harus turun tangan untuk meredakan situasi sebelum berkembang lebih jauh.

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Setelah hakim Isidro Diaz de Mera mengeluarkan kartu merah untuk Vinicius karena menjambak rambut pemain Villarreal, Nathan Salibah, pemain Brasil itu melesat ke arah hakim, dan sejumlah rekannya harus menahannya.

Setelah Vinicius menuju ruang ganti, protes terus berlanjut, dan sejumlah pemain Real Madrid menuntut penjelasan atas keputusan tersebut.

Cucurella menjadi salah satu yang paling vokal memprotes, karena ia bersama Antonio Rudiger mempersoalkan insiden itu di depan hakim garis keempat. Mantan pemain Chelsea itu berkata: "Saya harap… Saya harap jika mereka menyentuh sehelai rambut saya, kalian keluarkan kartu merah untuk mereka. Pergilah ke VAR."

Karena pemain internasional Spanyol itu bersikeras memprotes keputusan tersebut, Bernardo Silva turun tangan untuk menjauhkannya dari area itu, agar ia tenang dan pertandingan bisa dilanjutkan.

Setelah tampil bersama timnas Spanyol selama jeda internasional, Cucurella memulai laga melawan Villarreal dari bangku cadangan, sementara Alvaro Carreras tampil sebagai starter di posisi bek kiri.

Pelatih Jose Mourinho memutuskan memasukkan Cucurella pada jeda antara dua babak, untuk membatasi serangan-serangan Villarreal, namun hingga kini ia belum menunjukkan level seperti yang ia tampilkan bersama timnas Spanyol, karena ia masih berada dalam fase adaptasi dengan klub barunya, menurut surat kabar "Sport" asal Katalunya.

Di beberapa pertandingan, penampilannya terpengaruh oleh tidak adanya bantuan bertahan dari Vinicius di sisi yang sama, dan derbi Madrid menjadi contoh paling nyata dari hal itu.



