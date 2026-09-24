Korban Pertama: Bintang Real Madrid Resmi Dicoret dari Pemusatan Latihan Prancis

Real Madrid menerima pukulan di awal jeda internasional, dari dalam kamp tim nasional Prancis, setelah salah satu pemain andalannya mengalami cedera yang akan membuatnya absen membela pasukan Les Bleus.

Timnas Prancis bersiap menghadapi Turki, besok Jumat, di UEFA Nations League, dalam pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pucuk pimpinan tim kepelatihan Les Bleus.

Namun cedera Ibrahima Konate, bek Real Madrid, datang mengganggu ketenangan kamp Prancis sebelum memulai perjalanannya di UEFA Nations League.

Federasi Sepakbola Prancis mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa Konate merasakan nyeri pada lututnya saat latihan, dan menjalani pemeriksaan MRI kemarin Rabu, dan didiagnosis mengalami keseleo ringan pada lutut kanannya.

Pernyataan itu menyebutkan, seperti dikutip jaringan "Foot Mercato": "Sesuai kesepakatan dengan tim kepelatihan dan setelah diskusi bersahabat antara dokter tim nasional Prancis dan Real Madrid, pemain tersebut diizinkan untuk kembali ke klubnya mulai hari ini. Ia telah digantikan oleh Leny Yoro (bek Manchester United), yang saat ini berada di Federasi Sepakbola Prancis bersama timnas U-21".

Konate merupakan salah satu elemen andalan Real Madrid pada musim ini, karena ia tampil dalam susunan inti Los Blancos di 6 laga La Liga, serta bermain dalam pertandingan melawan Inter Milan di Liga Champions Eropa.

Perlu dicatat bahwa bek Prancis itu pindah ke Real Madrid pada bursa transfer musim panas lalu, dalam transfer gratis, setelah kontraknya dengan Liverpool berakhir.

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