Korban Ketujuh.. Al Hilal Umumkan Kepergian Pemain Baru

Klub Al Hilal mengumumkan kepergian seorang pemain baru dari skuad mereka selama periode transfer musim panas mendatang, menjadikannya korban ketujuh pada bursa transfer kali ini.

Al Hilal merilis pernyataan melalui situs resmi mereka, yang mengumumkan persetujuan atas transfer pemain mereka, Abdulkarim Darsi, ke tim Abha dengan status pinjaman hingga akhir musim mendatang.

Kepergian Darsi terjadi setelah satu musim dari perekrutannya pada periode transfer musim panas lalu, dalam transfer gratis, setelah berakhirnya kontraknya dengan klub sebelumnya, Al Ahli, pada akhir musim sebelum lalu.

Darsi menjadi pemain ketujuh yang dilepas Al Hilal pada musim baru, baik karena berakhirnya kontrak maupun kepindahan ke klub lain.

Sebelumnya, pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, telah menyingkirkan kiper Ahmed Abu Rashin, bek Ali Al Bulaihi, dan penyerang Abdullah Radif dari pemusatan latihan tim di Austria.

Di sisi lain, bek asal Spanyol, Pablo Mari, hengkang setelah berakhirnya kontraknya, dan Mohammed Al Qahtani ke Al Qadsiah, ditambah penyerang asal Brasil, Marcos Leonardo, yang pindah ke Ajax Amsterdam.

Perlu diketahui bahwa Darsi tampil dalam 28 pertandingan bersama Al Hilal selama musim lalu, dengan total 510 menit, yang selama itu ia tidak berhasil mencetak atau menciptakan gol apa pun.