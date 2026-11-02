Rodri, bintang lini tengah Barcelona, telah mencetak 41 gol dalam lebih dari 500 pertandingan yang dilakoninya sepanjang karier profesionalnya bersama klub-klub yang pernah dibelanya, yaitu Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City, dan Barcelona, di samping penampilannya bersama timnas Spanyol.

Surat kabar Mundo Deportivo menyebutkan bahwa statistik ini tidak buruk untuk seorang gelandang bertahan yang mengemban tugas mengatur permainan.

Karena alasan inilah, kemampuan mencetak golnya saat berhadapan dengan Aston Villa menimbulkan kekaguman, sebab tim Inggris tersebut merupakan lawan favorit Rodri.

Aston Villa akan bertandang ke Barcelona, besok Selasa, dalam lanjutan pertandingan pekan keempat fase liga di Liga Champions Eropa.

Pertandingan berikutnya BAR Champions League 15.00 AVL

Aston Villa, dengan selisih yang besar, merupakan tim yang menghadirkan level terbaik Rodri dalam hal mencetak gol, sebab ia berubah menjadi penyerang sejati saat menghadapinya.

Angka-angka istimewa gelandang Spanyol ini tidak terbatas pada sisi mencetak gol saja, sebab ia meraih kemenangan dalam 8 pertandingan dari total 9 pertemuan, dengan satu hasil imbang, tanpa satu pun kekalahan.

Tiga dari lima golnya lahir melalui sundulan kepala, termasuk gol yang berkontribusi mengantarkan Manchester City meraih Piala Liga Inggris pada Maret 2020, ketika menang atas Aston Villa dengan skor 2-1.

Adapun pertandingan lainnya, semuanya berlangsung dalam ajang Liga Primer Inggris. Rodri juga memberikan dua assist selama pertemuan-pertemuan tersebut.

Sebaliknya, Anthony Gordon tidak memiliki keberuntungan serupa saat menghadapi Aston Villa, meskipun tim Inggris tersebut merupakan tim kedua terbanyak yang ia hadapi sepanjang kariernya, sebanyak 12 pertemuan, di belakang Manchester City yang ia hadapi 13 kali, baik ketika mengenakan seragam Everton maupun Newcastle.

Pemain sayap berusia 25 tahun itu hanya mampu mencetak satu gol ke gawang Aston Villa, yang lahir dalam ajang Liga Primer Inggris, pada pertandingan ketika Newcastle menang dengan skor 3-0 pada musim 2024-2025.

Gordon juga memberikan satu assist saat berhadapan dengan Aston Villa, dan hanya meraih kemenangan dalam 4 pertandingan, berbanding 6 kekalahan dan dua hasil imbang.