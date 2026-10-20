Sang megabintang harus membayar 255 euro karena meninggalkan tim nasional pada September. Lantas, seberapa besar jumlah itu bagi Ronaldo?

Di klub Arab Saudi Al-Nassr, ia menerima gaji pokok 208 juta euro per tahun. Jika termasuk bonus, jumlahnya hampir mencapai 250 juta euro. Jadi, Ronaldo hanya perlu bekerja selama 38,6 detik untuk membayar denda atas pelanggarannya yang menyita perhatian itu. Jumlah yang ia bayarkan kepada federasi nasional FPF setara dengan 0,00012 persen dari gaji tahunannya.

"Dunia telah mengetahui berapa harga yang harus dibayar untuk meninggalkan tim nasional," tulis A Bola, "tetapi kita juga telah mengetahui apa pendapat dunia tentang sepakbola Portugal dan peraturannya: 'Konyol,' begitu komentar yang muncul." Itu memang merangkum dengan tepat tanggapan dari berbagai negara.

Skorsing yang menyertai denda itu pun nyatanya tidak berdampak. Ronaldo dilarang bermain untuk tim nasional selama 30 hari, tetapi sanksi itu berlaku surut sejak ia diskors sementara sehari setelah meninggalkan pemusatan latihan pada 30 September. Dengan demikian, masa skorsingnya berakhir sebelum Oktober usai. Portugal baru akan menjalani pertandingan internasional berikutnya pada November, yakni di Nations League melawan Denmark (14 November) dan di Wales (17 November).

Apa yang dilakukan Cristiano Ronaldo hingga mendapat hukuman?

Hukuman tersebut masih sesuai dengan ketentuan federasi untuk pelanggaran semacam ini. FPF menyatakan Ronaldo melanggar Pasal 160 peraturan disiplin. Untuk pelanggaran itu, peraturan menetapkan skorsing satu hingga enam bulan serta, bagi pemain profesional, denda sebesar 510 hingga 1.020 euro. Namun, pihak Ronaldo dapat mengajukan sejumlah faktor yang meringankan, termasuk pengakuannya atas pelanggaran tersebut serta peran penting dan jasanya bagi tim nasional.

Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan tim pada jeda internasional lalu. Penyebabnya adalah keputusan pelatih tim nasional Jorge Jesus untuk tidak memainkannya saat menghadapi Norwegia (2-1), serta pernyataan sang pelatih bahwa Ronaldo juga hanya akan duduk di bangku cadangan pada pertandingan berikutnya melawan Denmark.

Ronaldo tidak berhenti pada keputusannya untuk pergi. Ia juga secara terbuka menuduh Jesus ingkar janji. Pada saat yang sama, ia mengakui telah melakukan pelanggaran yang menurutnya patut mendapat konsekuensi, serta meminta maaf kepada rekan-rekan setim dan para penggemar. Jesus kini bisa kembali memanggil Ronaldo pada November dan, menurut laporan media, memang berencana melakukannya.

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