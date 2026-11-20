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Konyaspor vs. Beşiktaş: Waktu kick-off

Super Lig - Pekan 12 22 Nov 2026 - 08.00 Konya Buyuksehir Stadyumu

Di Konya Büyükşehir Stadyumu, Konyaspor menjamu Beşiktaş yang menempati peringkat keempat klasemen Süper Lig Turki. Kedua tim memburu poin penting untuk perjalanan mereka sepanjang sisa musim.

Konyaspor terjebak dalam persaingan menghindari degradasi. Tim asuhan Ilhan Palut saat ini berada di peringkat ke-15 dan nyaris tidak mengalami kemajuan dalam beberapa pekan terakhir. Terakhir, mereka kalah 0-1 dari Samsunspor.

Sebaliknya, Beşiktaş tampil dalam kondisi yang jauh lebih baik. Vincenzo Italiano telah membuat timnya lebih stabil, dan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Gençlerbirliği pada laga terakhir menegaskan tren positif klub tersebut.

Elang Hitam bertandang ke Konya sebagai favorit kuat, antara lain berkat catatan bagus dalam pertemuan-pertemuan terakhir kedua tim. Beşiktaş berupaya menjaga jarak dengan tim-tim di puncak klasemen.

Bagi Konyaspor, ini kesempatan untuk membuktikan kemampuan melawan lawan ternama sekaligus meraih poin yang sangat dibutuhkan dalam persaingan menghindari degradasi. Keuntungan bermain di kandang dan semangat juang bisa berperan dalam laga ini.

Berikut informasi tempat pertandingan ini disiarkan dan cara menyaksikannya secara langsung.

Sorotan pekan ini: Bagaimana kiprah Konyaspor dan Beşiktaş?

Konyaspor memasuki laga ini dengan catatan buruk dalam lima pertandingan kompetitif terakhir: satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Pada laga terakhir, mereka kalah 0-1 dari Samsunspor, setelah sebelumnya takluk 0-4 dari Galatasaray. Hanya kemenangan 2-0 atas Gençlerbirliği yang memberi mereka hasil positif. Secara keseluruhan, Konyaspor mencetak empat gol dan kebobolan lima gol dalam periode tersebut.

Beşiktaş tampil jauh lebih konsisten dalam lima laga terakhir: dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Mereka terakhir menang 3-0 atas Gençlerbirliği, setelah sebelumnya bermain imbang 2-2 melawan Kasımpaşa. Satu-satunya kekalahan terjadi saat mereka takluk 2-3 dari Celtic di Liga Europa. Beşiktaş mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh gol dalam periode tersebut.

Konyaspor vs. Beşiktaş: Susunan pemain

Konyaspor vs. Beşiktaş: Performa

Konyaspor vs. Beşiktaş: Rekor pertemuan

Konyaspor vs. Beşiktaş: Klasemen