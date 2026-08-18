Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Emam AshourGetty

Diterjemahkan oleh

Konya bertekad mendatangkannya: Al Ahly turunkan harga Imam Ashour

Transfers
E. Ashour
Barcelona vs Al Ahly SC
Barcelona
Al Ahly SC
Club Friendlies
Al Ahly SC vs ENPPI
ENPPI
Premier League
Fenerbahce vs Konyaspor
Fenerbahce
Konyaspor
Super Lig
Mesir
Spanyol
Turki

Apakah transfer akan terwujud?

Klub Turki Konyaspor masih terus berusaha mendatangkan Imam Ashour, gelandang Al Ahly, di tengah keinginan klub Turki tersebut untuk memanfaatkan slot terakhir guna mengontrak seorang pemain asing selama periode transfer saat ini.

Situs "Yeni Haber" Turki menyebutkan bahwa negosiasi terkait kepindahan Imam Ashour belum mencapai kesepakatan final hingga saat ini, namun Konyaspor tidak mundur dari transfer tersebut dan tetap ingin mendatangkan pemain Mesir berusia 28 tahun itu.

Menurut situs tersebut, Al Ahly pada awalnya bersikeras memperoleh 8 juta dolar, selain sejumlah bonus tambahan, sebelum menurunkan tuntutan finansialnya, di mana transfer ini kini diperkirakan akan tuntas dengan nilai 7,5 juta dolar.

Meski belum tercapai kesepakatan terkait rincian akhir transfer, Konyaspor masih berharap dapat mencapai kesepakatan dengan Al Ahly dan menuntaskan kepindahan Imam Ashour, yang telah menjadi target utama klub Turki tersebut pada bursa transfer musim panas.

Imam Ashour sebelumnya bergabung dengan Al Ahly dari klub Denmark, Midtjylland, dan berhasil selama periode lalu memantapkan dirinya sebagai salah satu pemain lini tengah paling menonjol di tim, di samping penampilan gemilangnya bersama timnas Mesir pada turnamen Piala Dunia 2026.

Sebelumnya, legenda sepak bola Mesir Mohamed Salah telah pindah ke Trabzonspor pada bursa transfer saat ini, dan jika Ashour bergabung dengan Konya, kita mungkin akan menyaksikan duel langsung antara dua bintang Mesir di tanah Turki.

Baca juga:
Setelah "melampaui ekspektasi", keputusan dari Trabzon terkait Mohamed Salah

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google