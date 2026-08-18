Konya bertekad mendatangkannya: Al Ahly turunkan harga Imam Ashour

Klub Turki Konyaspor masih terus berusaha mendatangkan Imam Ashour, gelandang Al Ahly, di tengah keinginan klub Turki tersebut untuk memanfaatkan slot terakhir guna mengontrak seorang pemain asing selama periode transfer saat ini.

Situs "Yeni Haber" Turki menyebutkan bahwa negosiasi terkait kepindahan Imam Ashour belum mencapai kesepakatan final hingga saat ini, namun Konyaspor tidak mundur dari transfer tersebut dan tetap ingin mendatangkan pemain Mesir berusia 28 tahun itu.

Menurut situs tersebut, Al Ahly pada awalnya bersikeras memperoleh 8 juta dolar, selain sejumlah bonus tambahan, sebelum menurunkan tuntutan finansialnya, di mana transfer ini kini diperkirakan akan tuntas dengan nilai 7,5 juta dolar.

Meski belum tercapai kesepakatan terkait rincian akhir transfer, Konyaspor masih berharap dapat mencapai kesepakatan dengan Al Ahly dan menuntaskan kepindahan Imam Ashour, yang telah menjadi target utama klub Turki tersebut pada bursa transfer musim panas.

Imam Ashour sebelumnya bergabung dengan Al Ahly dari klub Denmark, Midtjylland, dan berhasil selama periode lalu memantapkan dirinya sebagai salah satu pemain lini tengah paling menonjol di tim, di samping penampilan gemilangnya bersama timnas Mesir pada turnamen Piala Dunia 2026.

Sebelumnya, legenda sepak bola Mesir Mohamed Salah telah pindah ke Trabzonspor pada bursa transfer saat ini, dan jika Ashour bergabung dengan Konya, kita mungkin akan menyaksikan duel langsung antara dua bintang Mesir di tanah Turki.

Baca juga:

Setelah "melampaui ekspektasi", keputusan dari Trabzon terkait Mohamed Salah

