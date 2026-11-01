Para pemain Real Madrid menuntut hadiah penalti pada awal pertandingan melawan Racing Santander, Minggu malam ini, di Liga Spanyol, namun sia-sia.

Pada menit ke-5, Yan Diomande maju membawa bola dari sisi kiri, dan saat melepaskan umpan silang dari dalam kotak penalti, pemain Racing, Alvaro Mantilla, menjegalnya.

Meski Real Madrid menuntut penalti, wasit Jose Luis Munuera Montero tidak mengabulkan permintaan Los Blancos dan menyatakan tidak ada pelanggaran.

Di sisi lain, jaringan "Archivo VAR", yang mengkhususkan diri dalam kasus-kasus perwasitan, menyampaikan pandangannya tentang insiden tersebut melalui akunnya di "X".

Mereka mengatakan: "Apakah ada penalti terhadap Mantilla untuk Diomande?".

Mereka melanjutkan: "Jawabannya tidak. Sang bek menginjak ringan pemain asal Pantai Gading itu setelah umpan silang dilepaskan, sehingga hanya menjadi kontak yang marginal".

Mereka menutup: "Insiden ini tidak dianggap sebagai tindakan yang ceroboh, sehingga tidak ada pelanggaran".

Perlu diingat bahwa Kylian Mbappe setelahnya mendapatkan hadiah penalti yang menuai kontroversi besar, dan dari situ ia mencetak gol pertama untuk Real Madrid.