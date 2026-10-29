Kontroversi tak berujung: Ancelotti panggil Raphinha dan Vinicius ke skuat Brasil

Carlo Ancelotti, pelatih kepala timnas Brasil, mengumumkan daftar pemainnya untuk menjalani dua laga persahabatan selama jeda internasional pada November mendatang, sebagai persiapan untuk melengkapi program menuju ajang-ajang mendatang. Namun, pilihan-pilihannya memunculkan lebih dari satu tanda tanya, terutama dengan dipanggilnya Raphinha meski baru saja mengalami masalah fisik bersama timnas, serta disertakannya Vinicius Junior meski penampilannya menurun dan ia tengah menjalani hukuman larangan bermain di Liga Spanyol.

Daftar tersebut turut memasukkan sejumlah wajah baru, yang paling menonjol adalah Jonathan Jesus, pemain Cruzeiro, Andre Luiz, pemain Corinthians, Marlon Gomes dan Alisson Santana, dua pemain Shakhtar Donetsk, di samping Allan, pemain Manchester City, dalam rangka melanjutkan kebijakan peremajaan timnas.

Raphinha mengembalikan krisis Ancelotti dan Barcelona ke permukaan

Pemanggilan Raphinha berada di barisan terdepan poin-poin yang memicu kontroversi, setelah winger Barcelona itu mengalami cedera otot selama jeda internasional sebelumnya, saat tampil bersama Brasil melawan Australia pada September lalu.

Raphinha merasakan nyeri di paha kanan selama pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Brasil 4-2, hingga ia meninggalkan lapangan di antara dua babak, sebelum pemeriksaan mengungkap adanya edema otot di bagian belakang paha, dan ia meninggalkan kamp timnas untuk melanjutkan perawatan di Barcelona.

Cedera itu memicu kemarahan di kalangan Catalan, terutama karena terjadi di area yang sebelumnya pernah menjadi sumber masalah fisik bagi sang pemain selama periode-periode terdahulu bersama timnas Brasil.

Joan Laporta, presiden Barcelona, berkomentar soal cedera pemain itu dengan mengatakan: "Ini adalah kabar yang sangat mengkhawatirkan kami. Kami tidak senang dengan apa yang terjadi, karena hal ini sudah berulang dengan pemain lain, dan inilah bahaya dari periode jeda internasional yang panjang."

Jurnalis Alfredo Martinez, yang dikenal karena meliput berita Barcelona, juga menyerang cara penanganan sang pemain, menyindir Ancelotti dengan berkata: "Jasa besar lainnya dari Ancelotti untuk Real Madrid. Mereka memang tidak pernah belajar."

Raphinha kembali tampil bersama Barcelona secara bertahap setelah cedera, tetapi ia belum memulihkan kebugaran fisiknya sepenuhnya hingga menghadapi Real Madrid di El Clasico pada 25 Oktober, sehingga pemanggilannya kembali untuk perjalanan panjang ke Asia menjadi sorotan klub Catalan.

Vinicius hadir meski penampilan menurun dan menjalani hukuman

Sebaliknya, daftar tersebut turut memasukkan Vinicius Junior, bintang Real Madrid, meski sang pemain tengah melewati periode yang sulit dari sisi penampilan, serta hukuman larangan bermain yang dijatuhkan kepadanya di Liga Spanyol.

Komite Disiplin Federasi Sepak Bola Spanyol sebelumnya menghukum Vinicius dengan larangan bermain empat pertandingan di La Liga, setelah ia diusir saat melawan Villarreal, menyusul insiden menjambak rambut Nathan Saliba, kemudian protesnya terhadap wasit setelah kartu merah.

Sang pemain absen dari pertandingan Real Madrid melawan Sevilla, Barcelona, Racing Santander, dan Valencia, tetapi hukuman di level domestik tidak menghalanginya untuk tampil bersama timnas negaranya selama periode jeda internasional.

Pemanggilan Vinicius bersama Raphinha menempatkan pilihan-pilihan Ancelotti di bawah sorotan, di tengah perbedaan kondisi kedua pemain, antara kekhawatiran Barcelona akan terulangnya cedera winger Brasil mereka, dan kritik yang terkait dengan level permainan bintang Real Madrid belakangan ini.

Daftar lengkap:

Daftar Brasil mencakup 4 penjaga gawang, yaitu Bento, kiper Al Nassr Saudi, Lucas Perri, kiper Torino, dan Pedro Morisco, kiper Coritiba.

Di lini pertahanan, Ancelotti memanggil Arthur Dias, Carlos Augusto, Douglas Santos, Gabriel, Jair Cunha, Jonathan Jesus, Vanderson, Vitor Reis, dan Wesley.

Adapun lini tengah mencakup Andre Luiz, Andrey Santos, Bruno Guimaraes, Danilo Santos, Gabriel Bontempo, Joao Gomes, dan Marlon Gomes.

Sementara lini serang terdiri dari Alisson Santana, Allan, Endrick, Estevao, Raphinha, Rayan, dan Vinicius Junior.

Daftar tersebut menyaksikan pemanggilan lima wajah baru, dalam rangka Ancelotti melanjutkan pemberian kesempatan kepada elemen-elemen muda di samping nama-nama ternama dalam sepak bola Brasil.

Timnas Brasil akan menjalani dua laga persahabatan di Singapura selama November mendatang, di mana ia menghadapi Jepang pada 14 November, sebelum laga melawan Singapura pada 17 bulan yang sama, di Stadion Nasional di Singapura.

Kedua laga ini merupakan bagian dari pertemuan terakhir timnas Brasil pada tahun 2026, seiring berlanjutnya proses peremajaan skuad dan pemberian kesempatan kepada sekelompok pemain muda.