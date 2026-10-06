Barcelona tak hanya puas memetik hasil dari awal musim yang kuat, tetapi pada saat yang sama juga berupaya mengamankan masa depan tim untuk bertahun-tahun ke depan. Sementara anak-anak asuh Hansi Flick terus bersaing ketat untuk merebut gelar, direktur olahraga Deco bergerak di balik layar untuk menuntaskan berkas perpanjangan kontrak satu demi satu, setelah berhasil mempertahankan pilar-pilar utama proyek Katalan tersebut.

Setelah tahun lalu Barcelona mengamankan keberlanjutan sembilan pemain, di antaranya Pedri, Lamine Yamal, Pau Cubarsi, dan Eric Garcia, klub kini bersiap menambahkan nama-nama baru ke dalam daftar kontrak jangka panjang.

Raphinha berada di urutan terdepan dari berkas-berkas yang telah dituntaskan Deco. Setelah penyerang asal Brasil itu secara resmi memperpanjang kontraknya hingga Juni 2028 pada Mei 2025, penampilan luar biasanya di awal musim mendorong manajemen Barcelona untuk bergerak cepat.

Deco mengumumkan dalam rapat umum anggota klub pada September lalu bahwa Raphinha akan memperpanjang kontraknya untuk dua tahun tambahan, sehingga ia akan bertahan bersama Barcelona hingga Juni 2030, dengan pengumuman resmi kesepakatan tersebut akan dilakukan dalam beberapa pekan mendatang.

Keputusan ini datang setelah awal musim ofensif yang menakjubkan dari sang pemain, yang memuncaki daftar pencetak gol La Liga dengan torehan 12 gol, selain mencetak 14 gol dalam 8 pertandingan pertama di berbagai kompetisi.









Proyek Deco tidak berhenti pada Raphinha, sebab Barcelona juga bersiap mengumumkan perpanjangan kontrak Marc Bernal dan Xavi Espart hingga Juni 2030. Bernal mendapat kepercayaan besar di dalam klub sebagai salah satu bakat muda paling menonjol, sementara Espart mencuri perhatian musim ini setelah menjadi salah satu kejutan tim, dan mampu memaksakan diri masuk dalam perhitungan Flick dengan menyingkirkan nama-nama lain di posisi bek sayap.

Sebelum jeda internasional, Barcelona memastikan masa depan penyerang Mesir Hamza Abdelkarim, yang mencuri perhatian selama masa persiapan di bawah kepemimpinan Flick, demikian menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo".

Dengan ketertarikan Bayern Munich untuk mendatangkannya dan kesiapannya memanfaatkan klausul pelepasan sebelumnya yang bernilai 15 juta euro, Barcelona bergerak cepat untuk memastikan sang pemain bertahan hingga Juni 2030, sekaligus menaikkan nilai klausul pelepasan menjadi 150 juta euro, sebagai pesan yang jelas bahwa klub menganggapnya bagian dari proyek jangka panjang mereka.

Pada Januari 2026, Barcelona melanjutkan kebijakan membentengi bintang-bintangnya, setelah memperpanjang kontrak Fermin Lopez hingga 30 Juni 2031. Dengan demikian, gelandang tersebut menjadi salah satu pilar yang diandalkan klub untuk masa depan, di samping Lamine Yamal, Eric Garcia, dan sejumlah elemen muda yang terikat kontrak jangka panjang dengan tim.









Dengan semakin dekatnya penyelesaian berkas Raphinha, Bernal, dan Espart, di samping Gerard Martin dan Brian Farinas, tampaknya Deco kini hampir menuntaskan sebagian besar berkas kontrak di dalam tim.

Kiper asal Polandia Wojciech Szczesny tetap menjadi satu-satunya pengecualian, karena kontraknya berakhir pada Juni mendatang, setelah ia menandatangani perpanjangan selama satu musim pada musim panas lalu.

Sebaliknya, perekrutan Dominik Livakovic dengan kontrak yang berlaku hingga Juni 2030 memberi Barcelona pilihan terpercaya di bawah mistar gawang, serta memperkuat rencana mereka untuk menjaga stabilitas tim pada tahun-tahun mendatang.

Dengan demikian, Deco tidak membangun Barcelona hanya untuk musim ini saja, tetapi berupaya membentuk tim dengan keberlanjutan yang terjamin, yang mempertahankan bintang-bintang dan bakat-bakatnya serta memberi proyek Flick kesempatan untuk berkembang jauh dari kekhawatiran kepergian para pilar utama.