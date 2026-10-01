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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
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Kontrak mendekati akhir: Raksasa Eropa kembali memburu Brahim Diaz

Transfers
Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
LaLiga
Cagliari vs Juventus
Cagliari
Juventus
Serie A
B. Diaz
Spanyol
Italia
Maroko

Kesepakatan itu gagal musim panas lalu

  Sebuah laporan media pada hari Kamis ini mengungkap keinginan raksasa Eropa untuk mendatangkan pemain Maroko Brahim Diaz, bintang Real Madrid.

Diaz mengalami minimnya menit bermain bersama Real Madrid di bawah asuhan Jose Mourinho, di mana ia tampil selama 178 menit yang tersebar dalam 4 pertandingan saja musim ini.

Diaz menerima beberapa tawaran selama musim panas lalu untuk hengkang dari Real Madrid, tetapi pada akhirnya ia tetap bertahan bersama Los Blancos.

Juventus memang sudah berupaya pada musim panas lalu untuk mendatangkan pemain Maroko itu, bahkan mereka berusaha mengatur pertemuan dengan Real Madrid melalui agennya, tetapi Diaz menolak tawaran tersebut.

Kontrak Brahim dengan Real Madrid berlaku hingga Juni 2027, dan ia sebenarnya sudah memiliki kesepakatan lisan sejak beberapa bulan lalu untuk memperpanjangnya hingga tahun 2030, tetapi langkah tersebut belum resmi dilakukan hingga saat ini.

Surat kabar "Tuttosport" menyebutkan bahwa Juventus belum menyerah, karena mereka menempatkan Diaz dalam daftar target masa depan klub Italia tersebut.

Surat kabar itu menegaskan bahwa Diaz masih menjadi target utama Juventus yang akan kembali berusaha merebut bintang Maroko itu, terutama jika ia tidak memperpanjang kontraknya dengan Real Madrid.

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