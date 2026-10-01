Kontrak mendekati akhir: Raksasa Eropa kembali memburu Brahim Diaz

Sebuah laporan media pada hari Kamis ini mengungkap keinginan raksasa Eropa untuk mendatangkan pemain Maroko Brahim Diaz, bintang Real Madrid.

Diaz mengalami minimnya menit bermain bersama Real Madrid di bawah asuhan Jose Mourinho, di mana ia tampil selama 178 menit yang tersebar dalam 4 pertandingan saja musim ini.

Diaz menerima beberapa tawaran selama musim panas lalu untuk hengkang dari Real Madrid, tetapi pada akhirnya ia tetap bertahan bersama Los Blancos.

Juventus memang sudah berupaya pada musim panas lalu untuk mendatangkan pemain Maroko itu, bahkan mereka berusaha mengatur pertemuan dengan Real Madrid melalui agennya, tetapi Diaz menolak tawaran tersebut.

Kontrak Brahim dengan Real Madrid berlaku hingga Juni 2027, dan ia sebenarnya sudah memiliki kesepakatan lisan sejak beberapa bulan lalu untuk memperpanjangnya hingga tahun 2030, tetapi langkah tersebut belum resmi dilakukan hingga saat ini.

Surat kabar "Tuttosport" menyebutkan bahwa Juventus belum menyerah, karena mereka menempatkan Diaz dalam daftar target masa depan klub Italia tersebut.

Surat kabar itu menegaskan bahwa Diaz masih menjadi target utama Juventus yang akan kembali berusaha merebut bintang Maroko itu, terutama jika ia tidak memperpanjang kontraknya dengan Real Madrid.