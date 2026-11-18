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Arda Güler akan bertahan di Real Madrid dalam jangka panjang. Raksasa Spanyol pemegang rekor gelar juara itu mengumumkan pada Rabu bahwa pemain timnas Turki tersebut memperpanjang kontraknya yang semula berakhir pada 2029 hingga 2032.

Güler pindah dari Fenerbahce Istanbul ke Madrid pada 2023 dengan biaya transfer 20 juta euro. Sejak itu, pemain berkaki kiri tersebut telah tampil dalam 126 pertandingan resmi dan mencatatkan 54 kontribusi gol. Dalam tiga tahun terakhir, ia meraih lima gelar bersama Real Madrid, termasuk gelar liga, Liga Champions, dan Piala Dunia Antarklub.

Di bawah asuhan José Mourinho, pemain menyerang itu rutin menjadi starter musim ini. Dalam 14 pertandingan di semua kompetisi, ia menyumbang empat gol dan tujuh assist.