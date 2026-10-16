Hal itu dilaporkan surat kabar olahraga Spanyol AS. Menurut laporan tersebut, pembicaraan mengenai kelanjutan kerja sama telah dimulai menjelang akhir musim lalu dan kini membuahkan hasil positif. Kontrak awal Bellingham di ibu kota Spanyol sebenarnya masih berlaku hingga 2029.









Perpanjangan kontrak itu kabarnya juga disertai kenaikan gaji sebagai bentuk penghargaan atas penampilan pemain timnas Inggris tersebut bersama Los Blancos. Setelah menjalani musim debut yang sensasional bersama Real, Bellingham mengalami kesulitan pada tahun keduanya di Madrid, antara lain karena masalah fisik. Namun, masalah itu kini telah teratasi setelah operasi bahunya dan ia kembali tampil gemilang di Santiago Bernabeu serta bersama timnas Inggris.

Menurut laporan tersebut, para petinggi Real yakin Bellingham mampu mengambil peran pemimpin di dalam tim. Sejak kepergian Luka Modric, Toni Kroos, dan Dani Carvajal, belum ada pemain yang tampil sebagai pemimpin baru. Namun, Bellingham disebut menunjukkan tanggung jawab di dalam maupun di luar lapangan. Ia selalu memberikan segalanya saat bermain, sesuatu yang diapresiasi oleh para suporter, pelatih, dan petinggi klub.

Jude Bellingham memiliki peran berbeda di bawah Jose Mourinho

Real juga terkesan dengan keputusan Bellingham menunda operasinya hingga jeda musim panas agar bisa terus membantu tim pada fase akhir musim. Meski Real kembali tanpa gelar pada 2025/26, sikap pemain Inggris itu mendapat sambutan positif dari klub.

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 SEV

Pada musim ini, Bellingham sudah mencatatkan tiga gol dan tiga assist di liga di bawah pelatih baru Jose Mourinho. Pelatih asal Portugal itu menempatkan pemain berusia 23 tahun tersebut dalam peran yang lebih bebas di belakang penyerang Kylian Mbappe, yang terlihat cocok baginya.