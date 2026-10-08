Michael Olise menegaskan bahwa dirinya bukan lagi sekadar transfer menjanjikan bagi Bayern Munich, melainkan telah menjadi salah satu pemain inti dalam proyek klub Bavaria tersebut. Pemain internasional Prancis itu kembali memukau selama jeda internasional bersama tim nasional negaranya, melanjutkan momentum awal musim yang kuat di Jerman.

Penampilannya memungkinkan dirinya melangkah lebih jauh, dan jelas bahwa pengaruhnya yang kian besar tidak luput dari perhatian di Munich, sampai-sampai persoalan masa depannya telah menjadi topik utama perdebatan di dalam klub.

Meskipun Bayern Munich jelas berusaha mempertahankan winger-nya, Olise, untuk waktu yang lama, situasinya tampak lebih rumit daripada sekadar perpanjangan kontrak. Menurut informasi terbaru dari surat kabar "Sport Bild", belum ada negosiasi serius yang dimulai, dan Olise belum secara jelas mengungkapkan niatnya terkait masa depannya di Munich.

Bayern Munich berniat memastikan secepatnya agar ia tetap bertahan, dengan berupaya menawarkan kontrak yang sangat menggiurkan yang bisa mempertahankannya di klub hingga tahun 2032. Namun, sebuah permintaan dari para agen pemain tersebut dapat memperumit negosiasi secara signifikan, sebab dikabarkan ia ingin menyertakan klausul pelepasan dalam kontrak masa depannya, sebagaimana diberitakan jaringan "Foot Mercato".

Memang, informasi baru menambahkan dimensi lain pada kisah ini. Menurut yang dilaporkan jurnalis Christian Falk dari surat kabar Bild, dikabarkan Bayern Munich kini bersedia memberikan konsesi yang sangat langka untuk mempertahankan Michael Olise.

Padahal klub Bavaria itu biasanya enggan menyetujui syarat pemutusan kontrak, kini manajemen mungkin akhirnya menerima permintaan dari para agen pemain tersebut.

Idenya adalah memberikan Olise klausul yang memperbolehkannya pergi dalam kontrak masa depannya, tetapi dengan syarat yang sangat melindungi kepentingan Bayern. Nilai yang disebutkan akan mencapai 200 juta euro, sebuah jumlah yang memberi Bayern fleksibilitas besar sekaligus menghormati keinginan pemain Prancis itu untuk tidak terikat kontrak jangka panjang.

Mantan pemain Crystal Palace itu saat ini menerima sekitar 14 juta euro per tahun, jumlah yang jauh lebih kecil dibandingkan 25 juta euro yang diterima rekan setimnya di Bayern Munich, Harry Kane, sementara penampilan gemilangnya bersama timnas Prancis memperkuat posisi tawarnya.

Bayern Munich juga menyadari bahwa banyak klub besar Eropa mengamati situasinya dari dekat menjelang musim panas mendatang, dengan adanya laporan yang menyebutkan ketertarikan Real Madrid dan Liverpool terhadapnya.

Dalam kondisi seperti ini, manajemen Munich berupaya keras menghindari kebuntuan dalam negosiasi, dan bekerja untuk memastikan masa depan winger-nya secepatnya. Menerima klausul pelepasan mungkin merupakan keputusan yang tidak biasa, tetapi Bayern mungkin menganggap jumlah 200 juta euro sebagai solusi tengah yang dapat diterima untuk mempertahankan Olise dalam jangka panjang.



