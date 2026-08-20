Jurnalis Arab Saudi Waleed Al-Faraj mengungkap perseteruan tersembunyi yang terjadi antara klub Al-Ahli dan jurnalis Italia spesialis berita transfer, Fabrizio Romano.

Al-Faraj mengatakan dalam pernyataannya melalui program "Rotana Sport Ma'a Waleed": "Benar bahwa Al-Ahli memiliki masalah, tetapi apa yang terjadi berupa provokasi dan energi negatif di klub selama periode lalu adalah hal yang mengerikan".

Ia menjelaskan: "Misalnya, si tukang cuit Fabrizio Romano mengunggah sebuah cuitan, di dalamnya ia mengatakan bahwa Al-Ahli telah menandatangani kontrak dengan pemain Ukraina Artem Bondarenko, gelandang Shakhtar Donetsk, senilai 18 juta euro sebagai nilai tetap, dan satu juta euro sebagai tambahan".

Ia menambahkan: "Transfer itu terjadi hanya dengan 6 juta euro, dan satu juta euro sebagai tambahan, karena itu Fabrizio menghapus cuitan tersebut, sebab Al-Ahli mengancamnya bahwa mereka akan mengeluarkan pernyataan yang membantahnya, sehingga ia takut dan menghapus cuitan itu".

Ia menutup: "Pria ini adalah salah satu alat utama yang digunakan untuk menekan klub-klub, dengan memanfaatkan para agen, dan bekerja sama dengan sejumlah direktur serta sosok asing yang ada di klub-klub Arab Saudi".

Perlu disebutkan bahwa Al-Ahli sudah mendekati kesepakatan untuk merekrut Bondarenko, guna menggantikan pemain Pantai Gading Franck Kessié yang meninggalkan tim menyusul berakhirnya kontraknya seusai musim lalu.

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