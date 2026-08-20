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FBL-ASIA-C1-AL-AHLI-MACHIDA ZELVIAAFP

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Konflik tersembunyi: Al Ahly mengancam Fabrizio Romano dan memaksanya menarik pernyataannya

Transfers
A. Bondarenko
Al Ahli vs Abha
Al Ahli
Abha
Saudi Pro League
Ukraina
Arab Saudi

Jurnalis Italia itu jatuh di hadapan klub Saudi

Jurnalis Arab Saudi Waleed Al-Faraj mengungkap perseteruan tersembunyi yang terjadi antara klub Al-Ahli dan jurnalis Italia spesialis berita transfer, Fabrizio Romano.

Al-Faraj mengatakan dalam pernyataannya melalui program "Rotana Sport Ma'a Waleed": "Benar bahwa Al-Ahli memiliki masalah, tetapi apa yang terjadi berupa provokasi dan energi negatif di klub selama periode lalu adalah hal yang mengerikan".

Ia menjelaskan: "Misalnya, si tukang cuit Fabrizio Romano mengunggah sebuah cuitan, di dalamnya ia mengatakan bahwa Al-Ahli telah menandatangani kontrak dengan pemain Ukraina Artem Bondarenko, gelandang Shakhtar Donetsk, senilai 18 juta euro sebagai nilai tetap, dan satu juta euro sebagai tambahan".

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Ia menambahkan: "Transfer itu terjadi hanya dengan 6 juta euro, dan satu juta euro sebagai tambahan, karena itu Fabrizio menghapus cuitan tersebut, sebab Al-Ahli mengancamnya bahwa mereka akan mengeluarkan pernyataan yang membantahnya, sehingga ia takut dan menghapus cuitan itu".

Saudi Pro League
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Abha crest
Abha
ABH

Ia menutup: "Pria ini adalah salah satu alat utama yang digunakan untuk menekan klub-klub, dengan memanfaatkan para agen, dan bekerja sama dengan sejumlah direktur serta sosok asing yang ada di klub-klub Arab Saudi".

Perlu disebutkan bahwa Al-Ahli sudah mendekati kesepakatan untuk merekrut Bondarenko, guna menggantikan pemain Pantai Gading Franck Kessié yang meninggalkan tim menyusul berakhirnya kontraknya seusai musim lalu.

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