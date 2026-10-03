Penderitaan Jules Koundé untuk mendapatkan tempat utama terus berlanjut, baik bersama Barcelona maupun timnas Prancis, setelah Zinedine Zidane gagal mengubah situasi bek yang kini terkurung di bangku cadangan pada sebagian besar laga timnya, menurut yang dilaporkan surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo".

Koundé, yang berusia 27 tahun, bergabung dengan kamp timnas Prancis setelah tampil sebagai pemain pengganti pada enam dari tujuh pertandingan yang dilakoni Barcelona di Liga Spanyol, dan hanya tampil sebagai starter saat menghadapi Rayo Vallecano. Ia juga tidak bermain pada tiga laga terakhir melawan Levante, Racing Santander, dan Sevilla, setelah masuk sebagai pengganti saat melawan Valencia menyusul cedera Eric García.

Zidane sebelumnya memberi Koundé dorongan moral di awal tugasnya bersama timnas Prancis, setelah menunjuknya sebagai kapten keempat di belakang Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, dan Adrien Rabiot. Ia juga memainkannya sebagai starter di posisi bek kanan saat kemenangan 1-0 atas Turki, di mana ia menjalani laga penuh.

Namun situasi berubah dengan cepat, karena Zidane lebih memilih mengandalkan Pierre Kalulu, pemain Juventus, di posisi bek kanan saat menghadapi Belgia lalu Italia, sementara Koundé tetap berada di bangku cadangan sepanjang kedua pertandingan tanpa tampil. Pertandingan melawan Belgia mendatang tetap menjadi ujian penting untuk menentukan apakah Kalulu telah mengamankan tempat utamanya atau Zidane akan kembali ke kebijakan rotasi antarpemain.

Dan di Barcelona, situasi Koundé tampaknya tidak lebih baik, terutama karena Hansi Flick sebelumnya menegaskan ketergantungannya pada Eric García di posisi bek kanan. Ia juga berbicara dengan Koundé mengenai kemungkinan kembalinya ia ke posisi bek tengah, yang membuatnya bersinar selama musim pertamanya bersama tim.









Flick berkata tentang Koundé: "Ia pemain profesional kelas atas. Ia harus bersaing, dan ia memberikan upaya terbaiknya dalam latihan. Saya juga berbicara dengannya mengenai kemungkinan ia bermain sebagai bek tengah, karena ia tampil luar biasa di musim pertamanya bersama kami dan kami ingin melihatnya kembali ke level yang sama."

Pelatih asal Jerman itu menambahkan bahwa persaingan di dalam tim menguntungkan Barcelona, seraya menegaskan bahwa keputusan-keputusannya selalu terkait dengan apa yang ia nilai terbaik bagi tim, dan bukan untuk satu pemain tertentu.

Dengan demikian, Koundé mendapati dirinya menghadapi tantangan ganda untuk merebut kembali tempatnya, setelah berubah dari salah satu elemen utama di Barcelona dan Prancis menjadi pemain yang menghadapi persaingan ketat untuk posisinya, di tengah indikasi bahwa perjuangannya untuk kembali ke susunan pemain utama belum berakhir.







