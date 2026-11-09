Bek Real Madrid, Ibrahima Konaté, menegaskan bahwa rekan setimnya, Kylian Mbappe, menyikapi kegagalannya meraih penghargaan Ballon d'Or secara positif, seraya menyebutkan bahwa ia kembali berlatih keesokan harinya dengan fokus dan semangat penuh, meski kekecewaannya tidak mudah dilewati.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Konaté berbicara kepada awak media di zona campuran, usai sesi latihan pertama timnas Prancis dalam persiapan menghadapi Italia di kota Milan, Kamis mendatang. Ia juga menyinggung kondisi psikologis dan fisik Mbappe setelah kehilangan Ballon d'Or.

Konaté berkata: "Kylian memiliki mentalitas yang luar biasa, sebagaimana terlihat dalam pertandingan-pertandingan terakhir ketika ia memainkan peran yang menentukan. Ia adalah pemain yang sangat penting bagi kami di Madrid. Ia pada dasarnya seorang petarung, karena itu kegagalannya meraih Ballon d'Or, meski ia benar-benar layak mendapatkannya, tentu merupakan hal yang berat. Namun ia kembali berlatih keesokan harinya dengan kesiapan dan semangat penuh. Saya berharap ia berada dalam kondisi terbaiknya tahun depan sehingga bisa mengangkat penghargaan itu."

Bek asal Prancis itu menekankan bahwa ia tidak sedang melalui fase peningkatan performa dalam pertandingan-pertandingan terakhir, seraya menegaskan bahwa ia memulai musim ini dalam kondisi yang baik, setelah melewati situasi sulit yang dialaminya musim lalu, saat ia terdampak oleh meninggalnya sang ayah, serta meninggalnya mantan rekan setimnya di Liverpool, Diogo Jota, dalam sebuah kecelakaan lalu lintas yang juga merenggut nyawa saudara kandung Jota.

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 CEL

Pemain itu menambahkan: "Saya tidak sedang mengalami peningkatan saat ini, melainkan saya sudah berada dalam kondisi seperti ini sejak awal musim. Semua kritik yang saya terima tahun lalu, meski tidak selalu dikaitkan dengan kondisi pribadi yang tidak berhubungan dengan sepak bola, justru menunjukkan betapa kuatnya saya secara mental."