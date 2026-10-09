Vincent Kompany, pelatih Bayern Munich, menegaskan bahwa gelar bersama tetap menjadi prioritasnya ketimbang penghargaan Ballon d'Or, yang diperebutkan oleh kedua pemainnya, Harry Kane dan Michael Olise.

Kompany mengatakan dalam konferensi pers pengantar menjelang laga timnya melawan tuan rumah Augsburg, yang dijadwalkan berlangsung besok Sabtu di Bundesliga, menanggapi pertanyaan soal peluang Kane dan Olise meraih Ballon d'Or: "Saya rasa hal itu sudah diputuskan, benar bukan? Jadi saya tidak bisa mengubah apa pun lagi, apa pun yang saya katakan."

Ia melanjutkan: "Maaf, tapi saya tidak memikirkan Ballon d'Or ini setiap hari. Hari ini saya hanya memikirkan Augsburg."

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Pelatih asal Belgia itu menambahkan: "Saya berharap pemain Bayern yang memenangkannya. Tapi tentu saja, yang terpenting bagi saya adalah kami memenangkan gelar bersama Bayern. Saya mengenal Harry dan Michael dengan baik, dan keduanya berpikir dengan cara yang sama. Inilah yang membedakan kami sebagai sebuah tim."

"Saya tidak melakukannya demi penghargaan"

Mengenai penghargaan yang akan diterimanya dari Markus Söder, Perdana Menteri negara bagian Bayern, atas prestasi olahraganya dan sikapnya menentang rasisme, Kompany berkata: "Ini adalah penghargaan olahraga. Saya tidak ingin menerima penghargaan atas pidato menentang rasisme. Saya tidak melakukannya demi penghargaan, melainkan karena hal yang benar harus dikatakan pada momen tertentu. Tentu saja penghargaan ini sangat indah."

Menurut surat kabar "Bild", Kompany akan menerima penghargaan pribadi dari Perdana Menteri Bayern, dalam acara penghargaan olahraga Bavaria 2026 yang dijadwalkan digelar seusai laga Augsburg.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa Söder, di atas segalanya, menghargai sikap tegas pelatih asal Belgia itu dalam menentang rasisme dan diskriminasi.

Pada Februari lalu, Kompany sempat menyampaikan pidato yang berlangsung selama 12 menit dalam sebuah konferensi pers Bayern, yang menarik perhatian dunia, sebagai tanggapan atas pelecehan rasial yang dialami bintang Brasil, Vinicius Junior, pada laga Benfica melawan Real Madrid di Liga Champions Eropa, dan atas sikap Jose Mourinho, pelatih Benfica saat itu, yang membebankan sebagian tanggung jawab kepada Vinicius.



