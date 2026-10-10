Vincent Kompany, pelatih Bayern Munich, membela kiper andalannya, Manuel Neuer, setelah kesalahan yang merugikan timnya dengan sebuah gol, tepat pada detik kedelapan laga melawan Augsburg, yang berakhir imbang (2-2) pada hari Sabtu ini, dalam pekan kelima Bundesliga Jerman, di Stadion "WWK Arena".

Kompany mengatakan dalam konferensi pers seusai laga: "Sebenarnya saya sedang melihat ke sisi lain lapangan ketika hal itu terjadi (kesalahan Neuer). Saya tahu bagaimana rasanya bagi seorang pemain, hal seperti ini bisa terjadi. Seandainya ia seorang kiper berusia dua puluh tahun, maka sebagai pelatih Anda punya pekerjaan untuk ditangani bersamanya. Tapi Manu seusia dengan saya, dan ia tahu bagaimana menyikapi situasi itu".

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Ia menambahkan: "Kami selalu berdiri bersama sebagai sebuah tim. Pertandingan sudah berakhir sekarang dan kami tidak bisa mengubahnya. Hanya pertandingan berikutnya yang penting saat ini".

Ketika ditanya apakah Jonas Urbig mungkin akan tampil sebagai starter di bawah mistar gawang, menghadapi klub Norwegia Viking pada hari Selasa di Liga Champions Eropa, Kompany menjawab: "Saya tidak akan mengatakan apa pun soal itu. Kami baru saja bermain. Fokusnya hanya pada Augsburg. Kita lihat saja soal pertandingan berikutnya".

"Offside Tetap Offside"

Mengenai keputusan kontroversial membatalkan gol Luis Diaz karena offside, Kompany berkata: "Offside tetap offside. Kita tidak perlu membuat segala sesuatu lebih rumit dari yang sebenarnya... Hari ini adalah hari di mana segalanya ditentukan oleh detail dan milimeter. Kami juga menyalahkan diri sendiri dalam beberapa situasi. Ini adalah pertandingan yang indah bagi para penonton. Suporter kami merayakan 6 kali, tetapi hanya dua gol yang disahkan. Ini adalah pertandingan yang penuh emosi".

Augsburg sempat unggul melalui Robin Fellhauer, dalam gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, sebelum Ismael Saibari menyamakan kedudukan pada menit ke-55, kemudian Rodrigo Ribeiro kembali membawa tuan rumah unggul pada menit ke-64, tetapi pemain pengganti Nathaniel Brown kembali menyamakan skor untuk tim tamu pada menit ke-80.

Pertandingan tersebut menyaksikan 4 gol Bayern Munich dibatalkan karena offside.



