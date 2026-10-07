Kompany Raih Penghargaan Bergengsi Berkat Mourinho dan Vinicius

Vincent Kompany (40 tahun) dan Nathaniel Brown (23 tahun) harus bergegas meninggalkan stadion seusai laga Bayern Munich melawan Augsburg, Sabtu mendatang di Bundesliga. Dua mobil limosin akan menanti sang pelatih dan pemain tersebut di depan stadion untuk langsung mengantar keduanya ke "BMW Welt" di Munich, guna menghadiri acara penghargaan olahraga Bavaria 2026.

Penghargaan ini tidak hanya diberikan kepada Brown yang meraih penghargaan "Atlet Muda Terbaik", tetapi juga mencakup Kompany menurut surat kabar "Bild" asal Jerman.

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Pelatih asal Belgia itu akan menerima penghargaan pribadi dari Markus Söder, Perdana Menteri Bavaria. Menurut informasi "Bild", penghargaan ini tidak hanya diberikan sebagai apresiasi atas keberhasilannya bersama Bayern Munich, tetapi Söder terutama menghargai sikap tegas Kompany dalam menentang rasisme dan diskriminasi.

Pada Februari lalu, dalam sebuah konferensi pers Bayern Munich, Kompany menyampaikan pidato selama 12 menit yang menyita perhatian dunia. Dalam pidato itu ia menyampaikan seruan hangat demi martabat kemanusiaan, serta menegaskan dengan jelas bahwa rasisme tidak memiliki tempat dalam olahraga maupun dalam masyarakat.

Pidato tersebut muncul sebagai tanggapan atas penghinaan rasis yang dialami bintang Real Madrid, Vinicius Junior, selama laga melawan Benfica di Liga Champions Eropa.

Pidato itu juga merupakan tanggapan atas sikap Jose Mourinho, pelatih Benfica saat itu dan kini melatih Los Blancos, yang dinilai sebagian orang meremehkan insiden tersebut, ketika ia menilai pemain Brasil itu turut bertanggung jawab dengan alasan bahwa ia memprovokasi suporter melalui selebrasinya.

Sebagai apresiasi atas sikap tersebut, dan atas keberhasilannya bersama Bayern Munich, Perdana Menteri Bavaria akan memberikan penghargaan kepada Kompany sebagai sosok terkemuka di dunia olahraga dan masyarakat.



