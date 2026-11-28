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Kabar buruk terus berdatangan di FC Bayern. Bagaimana respons pelatih Vincent Kompany? Ia tetap tenang, tidak memberi celah untuk dikritik, dan berharap pada karma.

Sebelum membahas ucapan pelatih Vincent Kompany, ada baiknya menyoroti tindakannya terlebih dahulu. Setelah pertandingan Bundesliga, tim tamu biasanya ingin pulang secepat mungkin. Karena itu, terkadang pelatih mereka meninggalkan konferensi pers sebelum pelatih lawan selesai berbicara. Kompany tidak melakukannya, meski mendapat tawaran untuk pergi lebih dulu setelah hasil imbang 0-0 FC Bayern melawan Hamburger SV yang mengecewakan dalam banyak hal .

Setelah Kompany menjawab semua pertanyaan, juru bicara HSV bahkan mendoakannya "selamat dalam perjalanan pulang". Namun, Kompany bersikeras menunggu Merlin Polzin berbicara. Selama total sembilan menit, ia duduk diam di samping Polzin dan mendengarkan. Bahkan, atau justru terutama, di masa sulit, Kompany tetap menunjukkan rasa hormat dan ketenangan. Ia tidak ingin memberi celah sekecil apa pun untuk dikritik. Dan sejak ia mulai menjabat pada musim panas 2024, situasinya mungkin belum pernah sesulit ini.

Manuel Neuer, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Ismael Saibari, Jamal Musiala, dan Harry Kane absen di Hamburg. Ketujuhnya berpotensi menjadi pemain inti. Kini, kondisi Konrad Laimer juga mengkhawatirkan setelah ia harus diganti karena cedera . Selain itu, ada perdebatan terbuka soal Musiala yang dipicu jajaran petinggi klub sendiri. Hasil melawan HSV membuat tim Munich gagal menang untuk ketiga kalinya secara beruntun. Kompany belum pernah mengalami rentetan tanpa kemenangan yang lebih panjang sejak mulai menjabat. Seolah itu belum cukup, wakil kapten Joshua Kimmich mendapat kartu merah langsung akibat tindakan kasar yang sama sekali tidak perlu.

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Mengapa Kompany memperlakukan Kimmich berbeda dari Olise

Lalu, bagaimana Kompany menganalisisnya? Pertanyaan pertama untuknya dalam konferensi pers tentu saja menyangkut kartu merah Kimmich. "Selama dua setengah tahun saya berada di sini, kami pernah mengalami hal seperti ini," kata Kompany. Ia agaknya merujuk pada kartu merah Michael Olise yang sama konyolnya pada Oktober melawan Viking Stavanger, ketika secara umum segala hal lain di FC Bayern masih berjalan sesuai rencana.

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"Saat itu saya menyampaikan pendapat saya dengan sangat jelas," kenang Kompany, dan memang demikian adanya. Kala itu, ia menyebut tindakan Olise melempar bola "sangat bodoh". Ungkapan itu juga cocok untuk tindakan Kimmich menarik rambut lawan, yang bahkan disebut "tak termaafkan" oleh pelakunya sendiri . Namun, berbeda dari sikapnya terhadap Olise saat itu, Kompany menghindari kritik terhadap pemain tertentu karena situasi tim saat ini: "Dalam fase seperti sekarang, tidak mungkin saya menunjuk pemain tertentu dan memberi publik bahan untuk menyerang. Tidak mungkin."

Dalam beberapa pekan terakhir, dua tokoh berpengaruh, Uli Hoeneß dan Karl-Heinz Rummenigge, sudah cukup sering memberi publik bahan semacam itu. Contohnya adalah kritik terbuka terhadap Lennart Karl dan, terutama, keraguan terhadap Musiala. Dalam situasi serupa, para pendahulu Kompany, Julian Nagelsmann dan Thomas Tuchel, juga kerap melakukannya. Namun, Kompany tidak sedang ingin membagi-bagikan "hadiah" dan dengan sabar menepis semua pertanyaan lanjutan.

Getty Images

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"Ini harus membuahkan hasil, pada akhirnya harus sepadan"

Pada saat yang sama, ia menegaskan bahwa masalah yang terlihat jelas dibicarakan secara internal "dengan lugas dan tegas". Seperti dalam konferensi pers sebelum pertandingan, Kompany kembali menyinggung "lingkup kami", salah satu istilah yang belakangan kerap ia gunakan. "Di lingkup kami, kami tidak hanya saling tos dan berkata: Wah, kamu melakukannya dengan baik. Tidak, kami saling jujur. Tetapi itu tetap menjadi urusan internal."

Bagi FC Bayern, hasil imbang melawan tim yang terancam degradasi seperti HSV otomatis menjadi kekecewaan, apa pun kondisinya. Itu tetap berlaku meski mereka menghadapi banyak masalah ketersediaan pemain, meski Bara Ndiaye, Noah Codjo-Evora, dan Sache Boey masuk susunan pemain inti, serta meski mereka bermain dengan sepuluh orang untuk waktu yang lama. Terlebih lagi, penampilan tim Munich melawan HSV sangat mengecewakan, terutama dalam serangan. Mereka tidak melepaskan satu pun tembakan ke gawang dan hanya mencatatkan nilai xG 0,46. Namun, Kompany bersikeras mencari sisi positifnya saja.

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"Jika tetap tenang, kita bisa belajar paling banyak dari momen-momen seperti ini. Apa yang saya pelajari jika kami menang 7-0 atas Union Berlin? Bahwa Harry Kane bisa menendang bola masuk ke gawang dengan baik. Sekarang ada hal yang bisa dipelajari, dan itulah yang kami lakukan," kata Kompany. "Perlawanan yang ditunjukkan tim ini dan apa yang sedang kami bangun sampai semua pemain akhirnya kembali sangat berharga." Ucapannya sedikit terdengar seperti harapan bahwa karma akan berpihak kepada mereka. "Pada suatu saat, mentalitas ini harus membuahkan hasil. Ini harus membuahkan hasil, pada akhirnya harus sepadan."

Penalti untuk FC Bayern? Kompany hindari kritik terhadap wasit

Upaya itu nyaris membuahkan hasil pada akhir laga melawan HSV. Luis Diaz menggiring bola ke kotak penalti dan terjatuh setelah berduel dengan Martin Adeline dari Hamburg . Saat itu, Kompany dan orang-orang di bangku cadangan tim Munich melancarkan protes keras. Namun, setelahnya sang pelatih berkata: "Itu bukan penalti dan tidak ada pelanggaran terhadap Luis Diaz." Tidak meninggalkan konferensi pers lebih awal, tidak mengkritik wasit. Yang penting, jangan memberi celah untuk dikritik.

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Tekanan akan meningkat dengan sendirinya. Borussia Dortmund bisa unggul empat poin di puncak klasemen Bundesliga jika mengalahkan Bayer Leverkusen pada Minggu. Lalu, pada Selasa, Bayern menghadapi pertandingan terpenting sebelum jeda musim dingin karena itulah satu-satunya laga yang bisa membuat tim Munich kehilangan kesempatan meraih gelar: babak 16 besar Piala DFB melawan pemuncak klasemen divisi kedua, Hertha BSC.

Saat ini, tim Berlin bisa dibilang merupakan kebalikan dari FC Bayern: mereka telah memenangi 14 dari 15 pertandingan kompetitif sejauh musim ini dan saat ini tidak memiliki satu pun pemain cedera.