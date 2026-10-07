Vincent Kompany, pelatih Bayern Munich, menegaskan bahwa Michael Olise tidak diragukan lagi telah menjadi pemain kelas dunia, sembari menolak menisbatkan jasa atas perkembangan sayap asal Prancis itu kepada dirinya sendiri.

Dalam pernyataan kepada jaringan "Sky Sport - Jerman", menanggapi pertanyaan tentang perannya dalam perkembangan Olise, Kompany berkata: "Saya rasa pemain dengan bakat seperti Michael Olise akan selalu sukses. Dia akan selalu menjadi salah satu pemain terbaik. Ini bukan hanya soal bakatnya, tetapi juga soal mentalitas dan perhatiannya terhadap detail."

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Ia melanjutkan: "Dia selalu terlihat memiliki visi untuk melihat apa yang mungkin tidak dilihat orang lain, dan ini berlaku bahkan dalam latihan. Karena itu, anak muda ini benar-benar menjadi pemain istimewa dalam sepakbola dunia."

Pelatih asal Belgia itu menambahkan: "Namun hal terpenting bagi seorang pelatih dalam menangani pemain-pemain seperti ini, dan saya mengatakan ini bukan hanya dari pengalaman saya sebagai pelatih, tetapi juga dari pengalaman saya sebagai rekan setim pemain jenis ini, adalah menjaga agar rasa lapar itu tetap ada. Bahkan ketika mereka datang ke lingkungan di mana pujian tidak lagi hadir sepanjang waktu."

Ia menyambung: "Di tempat kami (di Bayern Munich), kamu mendapatkan pujian karena apa yang kamu tampilkan, cara kerjamu dalam latihan, serta apa yang kamu lakukan dan hasilkan dalam pertandingan. Dan jika itu tidak ada dalam salah satu pertandingan, kami langsung membuka diskusi tentang bagaimana melanjutkan langkah-langkah berikutnya. Itulah peran yang kami jalankan."

Kompany meneruskan: "Tetapi persoalannya bukan soal kami mengubah seorang pemain menjadi pemain kelas dunia. Itu mustahil. Dia (Olise) sudah memiliki itu di dalam dirinya."

Olise termasuk di antara kandidat penghargaan Ballon d'Or 2026, yang akan diberikan dalam sebuah acara yang dijadwalkan di London pada 26 Oktober ini.



