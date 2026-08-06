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VINCENT KOMPANY BAYERN MÜNCHEN Getty Images

Diterjemahkan oleh

Kompany Menepis Tegas Rumor Olise: Itu Bukan Urusan Kalian

Transfers
Bayern Munich
V. Kompany
M. Olise
Real Madrid
Jerman
Belgia
Prancis
Spanyol

Pelatih asal Belgia itu mengomentari kemungkinan hengkangnya sang bintang

Pelatih Bayern Munich asal Belgia, Vincent Kompany, menanggapi rumor yang mengelilingi masa depan pemain Prancis, Michael Olise, terutama setelah penampilan gemilangnya di Piala Dunia 2026.

Olise tampil menonjol di Piala Dunia 2026, dan berhasil menciptakan 7 gol (rekor), selama perjalanan Timnas Prancis yang berakhir dengan meraih peringkat keempat.

Banyak laporan pers mengindikasikan bahwa Real Madrid merupakan salah satu klub yang paling berminat pada jasa Olise, dan berusaha merekrutnya selama bursa transfer musim panas ini.

Kompany berkata dalam konferensi pers hari Kamis ini tentang kemungkinan kepergian Olise: "Topik ini sama sekali belum pernah diangkat kepada saya."

Saat ditanya tentang sengketa nafkah anaknya dari mantan kekasihnya, Fatma Zoumbrischer, pelatih asal Belgia itu menambahkan seperti yang dikutip jaringan "Foot Mercato": "Kehidupan pribadi tetaplah pribadi. Itu bukan urusan kalian. Ia sekarang sedang berlibur dan layak mendapatkannya."

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Perlu dicatat bahwa Olise merupakan salah satu elemen paling menonjol Bayern Munich pada musim lalu, dan membawa klub asal Bavaria itu meraih treble domestik, di samping mencapai semifinal Liga Champions Eropa.

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