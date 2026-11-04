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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Komite Wasit Spanyol akui kesalahan serius yang menguntungkan Real Madrid

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
LaLiga
Atletico Madrid vs Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
K. Mbappe
Spanyol
Prancis

Protes yang beralasan

Komite Teknik Wasit di Spanyol mengakui tidak sahnya penalti yang diberikan untuk Kylian Mbappe, penyerang Real Madrid, dalam laga melawan Racing Santander yang mempertemukan kedua tim pada kompetisi pekan kesebelas Liga Spanyol.

Disebutkan surat kabar Spanyol "AS" bahwa Komite Teknik Wasit mengakui, pada hari Rabu ini, terjadinya kesalahan wasit yang serius dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Real Madrid tiga gol tanpa balas, setelah menegaskan bahwa kontak antara Mbappe dan bek Mateo Prati tidak layak diganjar penalti.

Sebelumnya, wasit memberikan penalti untuk Real Madrid setelah Mbappe terjatuh di dalam kotak penalti, menyusul upaya penyerang Prancis itu melewati Prati, yang menempatkan lengannya di depannya saat ia melesat dengan bola.

Komite Wasit: Tidak ada hubungan antara kontak dan terjatuhnya pemain

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Komite Teknik Wasit menjelaskan, dalam program "Waktu Peninjauan", bahwa Prati menempatkan lengannya di depan Mbappe tanpa memberikan tenaga apa pun padanya, dan menilai bahwa momen tersebut tidak mengandung hal yang layak diganjar penalti.

Komite mengatakan dalam analisisnya atas kejadian itu: "Mbappe menguasai bola di dalam kotak penalti dan berusaha melesat dengan cepat, lalu Prati menempatkan lengannya di depan penyerang itu tanpa memberikan tenaga apa pun padanya".

Komite menambahkan: "Jelas tidak ada hubungan sebab-akibat antara kontak dan terjatuhnya pemain, tidak ada penalti. Kesalahan yang jelas dan serius dari wasit, dan teknologi VAR seharusnya turun tangan".

Keputusan itu sebelumnya memicu kemarahan besar di kubu Racing Santander, yang para pemainnya memprotes pemberian penalti selama pertandingan, sebelum akhirnya penilaian Komite Teknik Wasit datang untuk menegaskan tidak sahnya keputusan tersebut.

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