Komite Teknis Wasit di Spanyol menegaskan sikapnya mengenai insiden-insiden wasit paling kontroversial dalam derbi antara Atletico Madrid dan Real Madrid, dengan menilai bahwa Kang In-lee layak diusir setelah tekelnya yang keras terhadap Federico Valverde, sementara komite tersebut membenarkan kartu merah yang diterima Dean Huijsen setelah intervensi teknologi video asisten "VAR".

Menurut apa yang dikutip surat kabar "AS", komite berpandangan bahwa wasit Miguel Angel Ortiz Arias keliru dalam menangani tiga insiden paling menonjol dalam pertandingan tersebut, sementara teknologi video turun tangan untuk mengoreksi dua di antaranya.

Dalam insiden Cuti Romero dan Jude Bellingham, Ortiz Arias keliru menentukan pemain yang melakukan pelanggaran, setelah ia menganggap tekel itu dilakukan oleh pemain Real Madrid dan mengeluarkan kartu kuning untuknya, sebelum ruang VAR turun tangan untuk mengoreksi keputusan dan menetapkan Romero sebagai pelaku pelanggaran.

Komite Teknis Wasit berpandangan bahwa tekel Romero seharusnya berujung pengusiran, tetapi Ortiz Arias hanya mengeluarkan kartu kuning, meski identitas pemain yang melakukan pelanggaran telah dikoreksi setelah peninjauan teknologi video.

Adapun insiden kedua adalah tekel Kang In-lee terhadap Valverde, di mana komite berpandangan bahwa pemain Atletico Madrid itu melakukan pelanggaran yang seharusnya diganjar kartu merah, setelah ia menekel dengan keras pemain Real Madrid dari belakang, tanpa wasit mengambil tindakan apa pun, dan ruang VAR pun tidak turun tangan untuk meninjau momen tersebut.

Komite Teknis Wasit menganggap tidak diusirnya Kang In-lee sebagai salah satu kesalahan wasit paling menonjol dalam pertandingan tersebut.

Sebaliknya, komite mendukung keputusan pengusiran Dean Huijsen, setelah ia menahan Giuliano Simeone di dalam kotak penalti dan mencegahnya menjangkau bola, insiden yang membuat Ortiz Arias memberikan tendangan penalti, tetapi ia mengeluarkan kartu kuning pada awalnya.

Teknologi video turun tangan untuk memanggil wasit meninjau situasi tersebut, sehingga ia mengubah keputusannya dan mengeluarkan kartu merah untuk Huijsen, keputusan yang dianggap Komite Teknis Wasit benar dan jelas.