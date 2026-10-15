Komite Penyelenggara Piala Asia 2027 mengeluarkan pernyataan penting

Komite Lokal Penyelenggara Piala Asia 2027 mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa persiapan untuk menjadi tuan rumah turnamen tersebut terus berlanjut.

Arab Saudi akan menjadi tuan rumah putaran final Piala Asia pada periode 7 Januari hingga 5 Februari mendatang.

Komite Lokal Penyelenggara menyatakan dalam pernyataan melalui akunnya di situs X, "Komite Lokal Penyelenggara Piala Asia 2027 menegaskan bahwa persiapannya untuk menjadi tuan rumah turnamen, yang dijadwalkan berlangsung pada periode 7 Januari hingga 5 Februari 2027, terus berlanjut dengan koordinasi berkelanjutan bersama Konfederasi Sepak Bola Asia dan pihak-pihak terkait."

Komite menjelaskan bahwa persiapan terus berjalan di berbagai aspek organisasi dan operasional sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan, termasuk kesiapan fasilitas, sarana, dan layanan pendukung, sebagai bagian dari upaya untuk menghadirkan pengalaman yang lengkap bagi tim-tim nasional peserta, suporter, dan media dari seluruh penjuru benua.

Komite Lokal Penyelenggara kembali menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pekerjaan dan mengerahkan segala kemampuan yang diperlukan demi kesuksesan ajang kontinental ini, serta menghadirkan turnamen yang layak bagi kedudukan Arab Saudi, dengan memperhatikan perkembangan terbaru yang berkaitan dengan turnamen dan hal-hal yang dapat menciptakan kondisi yang sesuai bagi keberhasilannya.

Sebelumnya, kantor berita France 24 telah memuat pernyataan Sheikh Salman bin Ibrahim, Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia, yang menegaskan bahwa penundaan Piala Asia 2027 di Arab Saudi tetap menjadi opsi yang terbuka, jika keadaan menuntut hal tersebut.

Ia mengatakan, "Konfederasi Sepak Bola Asia tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan. Kami bisa menunggu hingga akhir November mendatang, karena persiapan turnamen saat ini berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan."