Komite arbitrase: langkah eskalasi dalam sengketa Liverpool dan Arsenal

Liverpool dan Arsenal menuju ke komite arbitrase setelah keduanya gagal mencapai kesepakatan mengenai nilai kompensasi yang harus dibayarkan atas pemain muda Vincent Joseph yang berusia 16 tahun.

Surat kabar Daily Mail menyebutkan bahwa Joseph, yang tampil bersama tim Liverpool U-18, meninggalkan Liverpool bulan lalu, meskipun klub telah menawarkan pemain tersebut untuk mendapatkan beasiswa, yang harus ditandatangani paling lambat pada 1 Juli.

Pemain itu menolak tawaran tersebut di tengah minat sejumlah klub, di antaranya Manchester United, Chelsea, Bayern Munich, dan Borussia Dortmund.

Namun, Arsenal, juara Liga Primer Inggris, yang berhasil memenangkan persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Vincent Joseph.

Sejak saat itu, Arsenal memasuki negosiasi dengan Liverpool mengenai nilai kompensasi, tetapi kedua klub tidak mampu menemukan titik temu.

Di tengah kebuntuan saat ini, kedua pihak dalam perjalanan menuju komite arbitrase untuk menentukan nilai kompensasi yang menjadi hak Liverpool.

Pemain remaja terakhir yang meninggalkan Liverpool untuk bergabung dengan klub lain di Liga Primer Inggris adalah Isaac Mabaya.