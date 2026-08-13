Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
imago-sport-1065859918.jpgPropaganda Photo

Diterjemahkan oleh

Komite arbitrase: langkah eskalasi dalam sengketa Liverpool dan Arsenal

Premier League
Liverpool
Arsenal
V. Joseph
Inggris

Liverpool dan Arsenal menuju ke komite arbitrase setelah keduanya gagal mencapai kesepakatan mengenai nilai kompensasi yang harus dibayarkan atas pemain muda Vincent Joseph yang berusia 16 tahun.

Surat kabar Daily Mail menyebutkan bahwa Joseph, yang tampil bersama tim Liverpool U-18, meninggalkan Liverpool bulan lalu, meskipun klub telah menawarkan pemain tersebut untuk mendapatkan beasiswa, yang harus ditandatangani paling lambat pada 1 Juli.

Pemain itu menolak tawaran tersebut di tengah minat sejumlah klub, di antaranya Manchester United, Chelsea, Bayern Munich, dan Borussia Dortmund.

Namun, Arsenal, juara Liga Primer Inggris, yang berhasil memenangkan persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Vincent Joseph.

Sejak saat itu, Arsenal memasuki negosiasi dengan Liverpool mengenai nilai kompensasi, tetapi kedua klub tidak mampu menemukan titik temu. 

Club Friendlies
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Como crest
Como
COM
Community Shield
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Manchester City crest
Manchester City
MCI

Di tengah kebuntuan saat ini, kedua pihak dalam perjalanan menuju komite arbitrase untuk menentukan nilai kompensasi yang menjadi hak Liverpool.

Pemain remaja terakhir yang meninggalkan Liverpool untuk bergabung dengan klub lain di Liga Primer Inggris adalah Isaac Mabaya.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google