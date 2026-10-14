Sepuluh hari sebelum jadwal yang dinanti-nanti, laga El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid bukan lagi sekadar pertarungan sepak bola untuk memperebutkan puncak klasemen LaLiga, melainkan telah berubah menjadi bom waktu yang memaksa otoritas Spanyol menaikkan status kewaspadaan ke level tertinggi.

Komite Tetap dari Komisi Negara untuk Pemberantasan Kekerasan, Rasisme, Xenofobia, dan Intoleransi dalam Olahraga mengumumkan pada hari Rabu ini bahwa laga Barcelona versus Real Madrid, yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Oktober mendatang di Stadion Spotify Camp Nou, resmi berstatus pertandingan "berisiko tinggi".

Mengapa El Clasico Memanas Lebih Awal?

Keputusan komite tersebut, yang merupakan langkah luar biasa dan hanya diambil pada pertandingan-pertandingan paling bertegangan tinggi, muncul di tengah atmosfer yang panas secara belum pernah terjadi sebelumnya, yang dipicu oleh keluhan berulang dari Real Madrid terhadap keputusan-keputusan perangkat pertandingan dalam dua pekan terakhir Liga Spanyol.

Klub ibu kota merasa menjadi sasaran keputusan wasit secara jelas, menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", yang dimulai sejak derbi Madrid melawan Atletico. Mereka menilai wasit Ortiz Arias melakukan kesalahan fatal karena tidak mengusir pemain Paris Saint-Germain terdahulu, Kang-in Lee, setelah pelanggaran kerasnya terhadap Fede Valverde.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Real Madrid menilai keputusan itu bisa mengubah jalannya pertandingan sepenuhnya, terutama setelah bek mereka Huijsen diusir keluar dan menyebabkan penalti bagi Giuliano Simeone pada awal babak kedua.

Kartu Merah Vinicius Memicu Kemarahan

Ketegangan semakin memuncak setelah laga Sabtu lalu melawan Villarreal, yang diwarnai pengusiran pemain Brasil Vinicius Junior usai bentrokannya dengan bek Nathan Salibah. Kartu merah itu berpotensi membuatnya absen dari El Clasico yang dinanti pada 25 Oktober, sehingga memicu kemarahan manajemen Real Madrid.

Keluhan Los Blancos tidak berhenti di situ, melainkan juga merambat pada keraguan atas keabsahan kartu kuning yang diberikan kepada pemain Prancis Ibrahima Konate, dengan dalih tidak adanya kontak sama sekali dengan pemain lawan.

Rencana Keamanan Khusus di Camp Nou

Berdasarkan skenario yang mudah meledak ini, berbagai sumber mengungkapkan bahwa otoritas telah menyiapkan rencana keamanan khusus dan diperketat, yang mencakup penempatan pasukan polisi tambahan dan khusus sebelum, selama, dan setelah pertandingan di dalam maupun di luar Stadion Spotify Camp Nou, sebagai antisipasi terhadap segala bentuk kerusuhan atau ketegangan antar-suporter, serta untuk menjamin El Clasico pertama musim ini berlangsung dengan aman.



