Beberapa hari setelah kepindahannya secara gratis dari Lens ke klub Arab Saudi, Neom, Malang Sarr mengalami situasi berbahaya di kota Marbella, Spanyol, ketika ia dihadapi di dalam sebuah hotel oleh sekelompok pria yang dikirim oleh salah satu agen lamanya.

Bek Neom berusia 27 tahun itu mengalami apa yang digambarkan surat kabar "L'Equipe" sebagai "penyergapan" selama periode musim panas, ketika timnya menginap di salah satu hotel mewah berbintang lima di Marbella, selama pemusatan latihan pramusim yang berlangsung antara 10 dan 31 Juli.

Menurut informasi yang dikutip "Le Parisien" dari L'Equipe, insiden itu terjadi beberapa hari setelah Sarr menandatangani kontrak dengan Neom, ketika sekelompok pria Prancis mendatangi ruang restoran yang diperuntukkan bagi rombongan tim Arab Saudi untuk mencarinya. Setelah itu, para pria tersebut mengancam sejumlah saksi, sebelum menyeret sang pemain secara paksa dan menamparnya di tangga menuju bar, di mana kelompok itu terlibat perdebatan sengit dengan suara tinggi, yang mengejutkan orang-orang yang berada di tempat tersebut.

Sarr sendiri, di sisi lain, menegaskan kepada "L'Equipe" bahwa ia tidak mengalami penyerangan, sementara sejumlah tamu hotel menyatakan bahwa mereka menyaksikan perdebatan tegang di dekat bar.

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Komisi yang memicu perselisihan

Latar belakang peristiwa ini berpangkal pada perselisihan finansial, di mana salah satu agen lama Sarr merasa dirugikan setelah kepindahan sang pemain ke Neom, dalam sebuah transaksi yang akan menghasilkan bagi bek Prancis itu sekitar 15 juta euro bersih setelah pajak, antara gaji dan bonus.

Agen lama itu, yang tidak memperoleh komisi apa pun, menganggap bahwa perannya dalam merampungkan transaksi tersebut layak mendapatkan imbalan finansial, dan merasa kecewa atas hilangnya peluang finansial besar ini. Sebaliknya, Sarr menolak membayar kompensasi finansial apa pun, meski mendapat tekanan, sesuai dengan yang diberitakan surat kabar tersebut.

Orang-orang yang menyerbu hotel itu meninggalkan tempat tersebut setelah menyadari adanya kamera pengawas di dalamnya, yaitu beberapa menit sebelum kedatangan polisi Spanyol.

Sarr tidak mengajukan laporan mengenai peristiwa tersebut, dan melanjutkan kariernya secara normal, karena ia menjadi salah satu elemen utama dalam tim pelatih Christophe Galtier di klub Neom, serta menjalani secara penuh kedelapan pertandingan tim Arab Saudi itu sejak awal musim.