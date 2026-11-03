Komentar pertama dari klub Andorra setelah kematian Jesus de Miguel

Klub FC Andorra menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Jesus de Miguel, penyerang Tenerife, yang tutup usia pada Selasa pagi akibat dampak cedera serius yang dialaminya saat kedua tim bertemu di Divisi Dua Liga Spanyol, di Stadion "Heliodoro Rodriguez Lopez".

Klub asal Andorra tersebut merilis pesan melalui akun resmi mereka di media sosial, yang mengungkapkan rasa duka mendalam atas kepergian sang pemain, sembari menyampaikan rasa simpati kepada keluarga, rekan-rekan, serta sahabatnya, dan kepada seluruh anggota klub Tenerife.

Dalam pesan FC Andorra disebutkan: "Dengan hati yang hancur dan duka yang mendalam, kami ingin menyampaikan belasungkawa yang paling tulus kepada keluarga Jesus de Miguel, seluruh rekan dan sahabatnya, serta kepada klub Tenerife".

Klub tersebut menutup pesannya dengan kata-kata singkat yang menyiratkan perasaan duka dan solidaritas: "Beristirahatlah dengan tenang", sebuah bentuk sikap kemanusiaan yang mencerminkan besarnya kejutan yang ditimbulkan oleh meninggalnya penyerang Tenerife itu di dunia sepak bola Spanyol.