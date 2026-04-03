Komentar pertama Cristiano Ronaldo setelah lima gol yang dicetak sang bintang dan gol ke-100 Roshen

Bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten tim Al-Nassr, memberikan komentar pertamanya setelah kemenangan telak atas Al-Najma dengan skor 5-2 pada Jumat malam, dalam laga pekan ke-27 Liga Profesional Roshen. Ia berbicara tentang perasaannya setelah pertandingan dan penampilan rekan-rekannya di "Al-Alamy".

Pertandingan tersebut menandai kembalinya Ronaldo ke lapangan setelah absen selama 34 hari, di mana ia berhasil mencetak dua gol pada malam pencapaian 100 golnya bersama Al-Nassr di Liga Pro.

Ronaldo mengunggah cuitan melalui akun resminya di platform media sosial "X", di mana ia mengatakan: "Senang bisa kembali... Kita akan terus maju bersama."

Selain itu, Ronaldo juga membagikan ulang cuitan akun resmi Liga Roshen untuk merayakan pencapaian 100 penampilannya di Liga Roshen, sambil mengungkapkan kegembiraannya yang luar biasa.

Ronaldo sebelumnya telah meraih penghargaan Man of the Match dari Asosiasi Liga Roshen, setelah menambah koleksi golnya menjadi 23 gol dan menempati posisi ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak kompetisi tersebut.