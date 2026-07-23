Pemain asal Jerman Karim Adeyemi yang baru saja bergabung dengan Barcelona menegaskan bahwa alasan utamanya menerima tawaran Blaugrana adalah rekan senegaranya, Hansi Flick, pelatih Barca.

Barcelona secara resmi mengumumkan, pada hari Kamis ini, perekrutan pemain Jerman Karim Adeyemi ke dalam skuadnya, dengan kontrak hingga tahun 2031 dari Borussia Dortmund.

Adeyemi tampil dalam konferensi pers di hadapan media untuk perkenalannya dan berkata dalam pernyataan pertamanya: "Flick adalah alasan utama, dia memberi tahu saya apa yang dibutuhkan klub, dan saya datang ke sini untuk membuktikannya."

Ia melanjutkan, menurut yang diberitakan surat kabar "Mundo Deportivo": "Kami melakukan percakapan yang panjang, tetapi saya tidak bertanya kepadanya tentang posisi saya. Dia bertanya apakah saya sudah siap, dan saya menjawab ya, serta mengatakan bahwa saya akan mengerahkan segala kemampuan saya."

Ia menutup: "Bagi saya, ini adalah langkah besar. Ini adalah klub yang sangat berbeda dari yang lain di dunia."

Dengan demikian, kesempatan akan kembali terbuka bagi Adeyemi untuk bertemu kembali dengan pelatih Barca Hansi Flick yang memberinya kesempatan tampil bersama timnas Jerman untuk pertama kalinya, ketika ia menukangi Die Mannschaft.