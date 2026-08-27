Marc Cucurella, pemain baru Real Madrid, menikmati malam yang tak terlupakan di Stadion Santiago Bernabeu, Rabu kemarin.

Real Madrid mengalahkan Real Sociedad dengan skor 4-1, dalam malam yang sangat istimewa bagi Marc, karena itu merupakan pertandingan pertamanya di Stadion Santiago Bernabeu sebagai pemain Real Madrid, sekaligus ia mendapatkan penghormatan atas penampilan gemilangnya di Piala Dunia terakhir.

Terkait penghormatan Piala Dunia dan kisah lucu bersama Oyarzabal, yang membiarkannya berdiri sendirian di hadapan para suporter, ia berkata: "Pria itu meninggalkanku sendirian di sana, di tempat terbuka (tertawa), tapi tidak apa-apa, aku senang. Ini adalah hari yang sangat penting dan istimewa."

Ia melanjutkan: "Menurutku tidak ada lagi yang bisa diminta: mendapatkan penghormatan ini di stadion seperti ini, di hadapan para suporter kami, lalu kemenangan tim yang tampil luar biasa. Ini hari yang sangat indah bagiku."

Tahun istimewa bagi Cucurella

Sungguh tahun yang istimewa bagi Cucurella. Meraih Piala Dunia, menandatangani kontrak dengan Real Madrid, dan mempersembahkan Piala Dunia di Bernabeu.

Mengenai hal itu ia berkata: "Memang benar banyak hal yang terjadi, tapi aku sangat senang, dan menikmati setiap momen. Untuk sampai ke sini, dan mencapai semua ini, aku harus bekerja keras. Menurutku ini adalah imbalan atas semua kerja keras yang telah kulakukan, dan aku berharap kami bisa meraih lebih banyak kebahagiaan bersama."

Vinicius, Kylian, dan Bellingham adalah pemain-pemain paling menonjol kemarin. Mengenai betapa pentingnya keselarasan mereka semua, Cucurella menegaskan "bahwa mereka sangat penting; mereka bisa membahayakan dari mana saja dan mampu mencetak gol. Mereka menentukan dan tampil luar biasa, tetapi selain gol, kita juga harus menyoroti usaha yang mereka lakukan: bagaimana mereka menekan, dan bagaimana mereka berlari hingga digantikan."

Ia melanjutkan: "Sedikit demi sedikit, kami akan lebih mengenal satu sama lain, terus meningkat, dan melakukan apa yang diminta pelatih dari kami. Ini adalah awal yang luar biasa."

Ia menambahkan: "Kami memahami bahwa para suporter sangat menuntut. Mereka telah menyaksikan pemain-pemain hebat, pertandingan-pertandingan luar biasa, dan meraih banyak gelar. Ini bukan hal yang buruk (sejumlah cemoohan), justru memotivasi kami dan mengingatkan bahwa kami tidak boleh lengah. Para suporter ingin kami memberikan yang terbaik untuk jersey ini, dan ketika kami memberikan yang terbaik, di hari-hari tertentu kami bisa menang dan di hari-hari lain mungkin tidak menang, tetapi pada akhirnya hasil akan datang."

Mengenai perasaannya terhadap tim dan penanganan Mourinho, ia menjawab: "Aku sangat senang. Ia melakukan pekerjaan yang luar biasa, dan kami melihat buah dari usaha kami sedikit demi sedikit. Ada beberapa pemain yang belum kami miliki cukup waktu untuk mempersiapkannya, tetapi ia mengelolanya dengan sangat baik. Kami memiliki tim yang sangat berbakat, dan tidak masalah siapa yang bermain. Yang penting adalah kami selalu siap sedia dan memberikan yang terbaik untuk tim."

Cucurella menepati janjinya

Ia adalah pria yang menepati janji-janjinya, ia telah membuat tato untuk mengenang Piala Dunia. Dan ditanya apakah ia akan punya cukup tenaga untuk tato lain jika memenangkan Liga Champions di Madrid, ia berkata: "Kita lihat saja, karena hal-hal tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan, dan kau harus menepati janjimu. Apa yang telah kujanjikan harus dilaksanakan, dan aku sangat senang. Itu akan menjadi pencapaian besar, kita lihat saja."

Mengenai penampilan perdananya di Stadion Santiago Bernabeu, ia berkomentar: "Semuanya berjalan dengan baik. Menurutku aku hampir mencetak gol, tetapi keadaan menjadi sedikit rumit dan dianulir secara bertahap. Ini pertandingan pertamaku di sini dan aku senang dengan penampilanku. Kami meraih hasil yang luar biasa, dan kami berharap dapat mengulanginya pada hari Minggu (Malaga)."