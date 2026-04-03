Kokorela: Lamine Yamal bukanlah sasaran dari sorakan rasis tersebut

Bek Chelsea, Marc Cucurella, mengomentari insiden kontroversial yang terjadi dalam pertandingan persahabatan antara tim nasional Spanyol melawan Mesir.

Pertandingan yang digelar di Stadion RCDE (Stadion Espanyol) di Barcelona itu diwarnai insiden-insiden yang merusak suasana pertandingan yang berakhir imbang tanpa gol.

Perilaku tidak pantas tersebut dimulai dengan siulan ejekan saat lagu kebangsaan Mesir dikumandangkan, kemudian meningkat sekitar 20 menit setelah pertandingan dimulai, di mana sekelompok penonton Spanyol meneriakkan yel-yel yang menentang Islam. Yel-yel tersebut diulang berkali-kali meskipun telah ada peringatan berulang kali melalui pengeras suara dan layar stadion.

Teriakan-teriakan ini memicu kemarahan luas di kalangan sepak bola dan pihak resmi, baik di Spanyol maupun di luar negeri, di mana Federasi Sepak Bola Spanyol dan pelatih tim nasional Luis de la Fuente mengutuknya, sementara Lamine Yamal (yang menegaskan dirinya sebagai Muslim) menyebutnya sebagai "ketidaktahuan dan rasisme yang tidak dapat diterima".

Kokorela mengatakan dalam wawancara dengan RTVE: "Dalam kasus Juan, saya pikir semua orang sudah menduganya, kami tahu hal itu dan membicarakannya sepanjang minggu, tetapi pada akhirnya saya pikir itu hanyalah minoritas."

Dia menambahkan: "Saya rasa sebagian besar penonton bereaksi dengan sangat baik, saya mendengar mereka meneriakkan nama Juan Garcia, dan itu adalah momen yang sangat istimewa baginya, karena itu juga penampilan perdananya."

Adapun mengenai sorakan rasis yang memicu kontroversi, Kokorela mengungkapkan penyesalannya yang mendalam, dengan mengatakan: "Ini sangat disayangkan, saya tidak berpikir mereka bermaksud menyakiti Lamine, melainkan hanya ingin mengganggu atau mengolok-olok orang lain."

Dia melanjutkan: "Jelas bahwa kita harus sangat berhati-hati dalam hal-hal seperti ini, kita harus mencoba mencari cara lain, karena memang benar hal itu bisa menyinggung orang lain. Pada hari perayaan, di mana orang-orang pergi untuk bersenang-senang, hal itu bisa berakhir dengan menimbulkan masalah, bahkan hal-hal yang lebih buruk."