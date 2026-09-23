Saat bergabung dengan Real Madrid, bek kiri Marc Cucurella secara sukarela memikul beban defensif menggantikan pemain Brasil Vinicius Junior, tetapi lawan justru memanfaatkan celah ini, sehingga memaksanya bertahan di sisi yang membuatnya kehilangan pengaruh ofensifnya juga.

Masalah dari kesukarelaan melakukan "pekerjaan berat" atau tugas-tugas sulit terletak pada risiko terkena dampak dari kekacauan tersebut. Belum lama Marc Cucurella bergabung, ia sudah memberikan semacam "cek kosong" kepada Vinicius, sebagaimana dilaporkan surat kabar Catalan "Sport".

Cucurella menyatakan setelah bergabung dengan Real Madrid: "Saya tidak keberatan jika ia tidak kembali membantu pertahanan; sayalah yang akan mengerjakan segala hal yang tidak ingin ia lakukan. Selama ia menentukan dan memiliki cukup energi untuk mencetak gol, maka sayalah yang akan memikul beban tugas-tugas berat," tetapi pernyataan ini dengan cepat terbukti keliru seiring berjalannya waktu.

Pernyataan itu terkesan seperti sikap yang mencerminkan semangat kebersamaan, tetapi kenyataan di atas lapangan mengungkap detail-detail rumit dari persoalan ini. Sebab, ada perbedaan yang sangat besar antara menutupi absennya Vinicius (yang menikmati kebebasan bergerak) dengan keharusan yang sebenarnya untuk bertahan menjaga seluruh sayap, beserta segala risiko taktis yang menyertainya.

Awal Cucurella di posisi bek tidaklah ideal — posisi yang ditempati Carreras musim lalu dan menghadapi masalah yang sama — terutama selama laga derby Madrid; di mana ruang yang memisahkan bek dan Huijsen kembali terbukti menjadi celah pertahanan yang fatal bagi Los Blancos.

Di LaLiga, Real Betis menemukan celah berkat aksi menusuk Antony dan Bellerin di sisi kanan, dan Diego Simeone, pelatih Atletico Madrid, melangkah lebih jauh, karena ia menyiapkan rencana menghadapi derby yang bertumpu pada serangan ke sisi kiri Real Madrid; di mana Pubill, Marcos Llorente, Kang-in Lee, dan Giuliano menempati posisi dengan tingkat kedalaman yang berbeda-beda untuk memaksa Cucurella menghadapi pilihan yang mustahil: jika ia maju menekan pembawa bola, pemain lain akan menerobos ruang kosong di belakangnya, sedangkan jika ia mempertahankan posisinya, Atletico akan mampu maju lewat kedalaman.

Vinicius tidak kembali ke lapangan dengan tingkat ketajaman dan konsentrasi yang dibutuhkan; ia bahkan ditegur oleh pelatihnya Jose Mourinho setelah kehilangan bola beberapa kali di stadion "Metropolitano".

Dan Cucurella pun mendapati dirinya bimbang di antara dua pilihan: menekan pemain yang menguasai bola, atau mengejar pemain yang bergerak menuju ruang kosong.

Valverde dan Tchouameni terpaksa mengubah posisi mereka untuk menutupi kekurangan jumlah pemain, yang pada akhirnya membuat area lain di lapangan terbuka, dan Cucurella menyelesaikan laga derby dengan mencatat 14 intervensi defensif, sebuah angka yang melampaui capaian pemain lain mana pun.

Statistik ini tidak menghapus kesalahan-kesalahan yang ia perbuat, tetapi membantu menjelaskan banyaknya situasi sulit yang memaksanya turun tangan, karena sering kali sang bek-lah yang berada di bawah sorotan ketika terjadi suatu kekacauan, meskipun masalahnya biasanya muncul di area beberapa meter di depannya dalam lapangan.

Di bawah kepemimpinan Mourinho, Vinicius meningkatkan tingkat intervensi defensif dan aksi merebut kembali bola di paruh lapangan lawan, dan kesulitannya muncul ketika lawan berhasil melewati fase tekanan pertama; karena pemain Brasil ini mencurahkan usaha besar di lini depan, tetapi ia tidak selalu kembali untuk menutup pergerakan para pemain lawan yang melancarkan serangan.

Pengorbanan itu juga menyebabkan pudarnya sosok pemain yang sejak awal ingin didatangkan Real Madrid; karena hingga kini Cucurella belum berhasil memberikan satu pun umpan menentukan di LaLiga, dan ia juga memperhitungkan langkahnya dengan cermat saat maju ke depan, sadar bahwa kehilangan bola dapat memaksanya menempuh jarak yang sangat jauh untuk kembali dan menutupi posisi defensifnya.

Selain itu, level terbaiknya tidak tercapai ketika ia bermain sebagai bek yang terikat berdampingan dengan bek tengah, melainkan ketika ia memerankan pemain yang mampu bergerak di sisi lapangan, menerobos dari kedalaman, dan mencapai sepertiga akhir lapangan.

Begitulah Cucurella bersinar bersama Spanyol; di Piala Dunia misalnya. Selama bertahun-tahun Vinicius mendapatkan sistem taktik yang dirancang untuk memberinya kebebasan bergerak; di mana Ferland Mendy berperan sebagai pilar pertahanan, Toni Kroos bertugas mengamankan sisi kiri, sementara Benzema turun ke kedalaman untuk menghubungkan permainan dengannya, dan meskipun Cucurella memiliki naluri ofensif yang lebih besar dibanding pemain Prancis itu, ia dipaksa menjalankan peran serupa tanpa tersedianya jaring pengaman yang sama.

Sang bek telah berjanji memikul tugas-tugas yang tidak ingin dilakukan Vinicius, demi memastikan pemain Brasil itu sampai ke kotak penalti dengan energi penuh dan meninggalkan sentuhan menentukan.

Hal itu ibarat "dosa" yang menyerupai dosa yang pernah diperbuat mantan pelatih Alvaro Arbeloa suatu ketika saat ia mengklaim bahwa ia akan menyelamatkan Mbappe dan rekannya di lini depan dari kerepotan "berlari" lebih dari yang semestinya.

Masalahnya, Cucurella — sembari menunggu munculnya versi menentukan dari pemain itu — mengorbankan sebagian penampilan pribadinya dan memikul tanggung jawab yang tidak selalu menjadi inti tugasnya; ia telah secara sukarela melakukan "pekerjaan berat", tetapi akhirnya justru dialah yang menanggung konsekuensi dan dampak negatifnya.

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