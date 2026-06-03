Koeman memilih Summerville dan menunjuk penyerang tim nasional Belanda

Tim nasional Belanda sedang gencar-gencarnya mempersiapkan diri untuk Piala Dunia. Dalam rangka itu, pada Rabu malam akan digelar pertandingan persahabatan melawan Aljazair. Pelatih kepala Ronald Koeman telah mengumumkan susunan pemainnya. Pertandingan akan dimulai pukul 20.45.

Bart Verbruggen akan menjadi penjaga gawang di stadion Feyenoord. Denzel Dumfries yang sedang menjalani skorsing akan digantikan oleh Mats Wieffer di posisi bek kanan, demikian diisyaratkan Koeman pada hari Selasa. Jan Paul van Hecke dan Virgil van Dijk akan menjadi tulang punggung pertahanan Belanda, sementara Micky van de Ven akan bertugas sebagai bek kiri.

Frenkie de Jong sudah pulih sepenuhnya dan akan mengendalikan lini tengah saat melawan Aljazair pada Rabu. Ryan Gravenberch dan Tijjani Reijnders melengkapi trio gelandang yang diandalkan Koeman.

Memphis Depay telah bergabung dengan pemusatan latihan timnas Belanda. Namun, penyerang Corinthians ini belum cukup fit untuk menjadi starter, sehingga Donyell Malen mendapat kesempatan untuk membuktikan diri di hadapan Koeman. Crysencio Summerville (kanan) dan Cody Gakpo (kiri) bertugas memberikan umpan kepada penyerang AS Roma tersebut.

Belanda akan bertanding di kandang sendiri untuk terakhir kalinya melawan, antara lain, pemain Feyenoord Ramiz Zerrouki dan Anis Hadj Moussa. Pada Kamis, tim akan berangkat ke Amerika Serikat, di mana pada Senin di New York, Uzbekistan akan menjadi lawan terakhir dalam rangkaian pertandingan persahabatan.

Tim asuhan Koeman akan membuka Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 14 Juni melawan Jepang. Selanjutnya, pada fase grup, mereka akan menghadapi Swedia (20 Juni) dan Tunisia (26 Juni).

Susunan pemain timnas Belanda: Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Reijnders, De Jong; Summerville, Malen, Gakpo

Susunan pemain Aljazair: Zidane; Abada, Mandi, Belaïd, Aït-Nouri; Bentaleb, Zerrouki, Aouar; Mahrez, Gouiri, Amoura.