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Ronald Koeman, mantan pelatih Barcelona, menegaskan bahwa rekan senegaranya, Frenkie de Jong, memiliki kekuatan mental yang besar, seraya menekankan kemampuannya dalam menghadapi tekanan dan kritik yang diterimanya di klub Catalan tersebut.

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Pernyataan Koeman tersebut, menurut surat kabar Spanyol "AS", disampaikan saat ia ambil bagian pagi ini dalam turnamen golf amal, yang digelar di klub golf Barcelona di kota Sant Esteve Sesrovires, di mana ia memimpin tim Barcelona menghadapi Espanyol, dalam sebuah kompetisi yang membawa atmosfer derbi antara kedua klub ke cabang olahraga lain, sementara Juan Capdevila menjadi kapten tim Espanyol.

Mantan pelatih timnas Belanda itu berbicara soal Frenkie de Jong, yang tetap menjadi pusat perdebatan yang terus berlangsung di dalam Barcelona, baik karena penampilannya maupun setelah Hansi Flick mengejutkan semua orang dengan memainkannya selama beberapa menit di posisi bek sayap pada laga melawan Atletico Madrid.

Koeman tidak menunjukkan keterkejutan sedikit pun atas penampilan bagus yang diperlihatkan de Jong di sisi kanan, seraya menjelaskan: "Ia tahu cara bermain di posisi bek sayap, dan juga sebagai bek tengah, karena ia pernah bermain bersama saya di posisi-posisi ini. Ia mampu bermain di beberapa posisi yang berbeda."

Koeman juga membela kemampuan teknis rekan senegaranya itu, sembari menyatakan penyesalannya atas kondisinya yang terdampak cedera dalam beberapa tahun terakhir, di mana ia berkata: "Ia pemain hebat. Ia mengalami cedera dalam dua tahun terakhir, dan pemulihan setelah itu selalu sulit. Hal yang sama terjadi padanya di Piala Eropa, dan juga di Piala Dunia."

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Mengenai kritik yang dialamatkan kepada gelandang Belanda itu, Koeman menilai bahwa ia "sangat kuat secara mental", dan mampu menanggung tekanan, seraya menambahkan: "Ia menyadari besarnya tekanan yang ada di Barcelona, dan saya tidak melihat ada masalah apa pun. Ia selalu menegaskan keinginannya untuk bermain bersama Barcelona, dan itulah yang ia lakukan saat ini."

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Di sisi persaingan gelar, mantan pelatih Barcelona itu menilai bahwa tim asuhan Hansi Flick adalah kandidat terkuat untuk meraih gelar Liga Spanyol, namun ia menunjukkan keraguan soal peluangnya di Liga Champions Eropa.

Koeman berkata: "Ia salah satu kandidat terkuat untuk menang, tetapi ada tim-tim lain yang juga kuat, dan ketika kita sampai ke laga sistem gugur di Liga Champions, selalu muncul beberapa momen sulit."

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Di akhir pernyataannya, Koeman memuji kerja yang ditunjukkan Xavi Hernandez bersama timnas Belanda.