Koeman langsung mendapat tawaran konkret dari luar negeri setelah penampilannya yang gemilang melawan Volendam

Ronald Koeman junior masuk dalam radar Real Valladolid, demikian dilaporkan oleh Voetbal International. Kiper tersebut memiliki kontrak yang akan berakhir di Telstar dan karenanya dapat hengkang tanpa biaya transfer.

Koeman junior menjadi pahlawan mutlak Telstar pada Minggu sore. Di menit terakhir pertandingan melawan FC Volendam, yang secara langsung menentukan kelangsungan tim di liga, ia mencetak gol penalti ke gawang lawan.

Tampaknya itu adalah aksi terakhirnya untuk Telstar. Kiper ini sebelumnya pada musim ini di Goedemorgen Eredivisie tidak menyembunyikan keinginannya untuk bermain di Spanyol lagi.

Telstar ingin mempertahankan Koeman, demikian dilaporkan VI, namun peluangnya untuk tetap bertahan sangat kecil. Golnya telah membuatnya dikenal secara internasional.

Real Valladolid telah menghubungi manajemen Koeman, demikian dilaporkan VI. Selain Valladolid, ada beberapa klub di divisi kedua yang telah menunjukkan minat. Ada juga minat dari Asia.

Musim depan, Kaj de Rooij dan Robin van Duiven juga akan bermain di Valladolid.