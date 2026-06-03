Koeman kecewa karena pemain tim nasional Belanda tidak menepati janji

Dalam analisisnya mengenai pertandingan Belanda melawan Aljazair (0-1), Ronald Koeman melontarkan kritik terhadap Jorrel Hato. Menurut pelatih tim nasional yang timnya kalah tersebut, bek kiri yang masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua itu tidak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

''Di babak kedua, kami lebih sering keluar dari posisi,'' keluh Koeman, yang melakukan lima pergantian pemain saat jeda, setelah pertandingan persahabatan di De Kuip saat berbincang dengan Jeroen Stekelenburg dari NOS.

''Jorrel Hato sesekali maju ke depan. Padahal kami biasanya bermain lebih datar dengan bek kiri. Dan justru di sisi kanan sedikit lebih tinggi. Hal itu juga menimbulkan beberapa momen berbahaya di babak pertama,'' jelas Koeman menyoroti masalah utama pada babak kedua tim Oranje. ''Jadi ya, kamu juga harus menggunakan akal sehat.''

Hato adalah salah satu dari lima pemain yang diganti Koeman di tengah-tengah pertandingan perpisahan melawan Aljazair. Robin Roefs, Nathan Aké, Justin Kluivert, dan Memphis Depay juga mendapat kesempatan bermain selama 45 menit dari pelatih timnas Oranje.

Bagi Hato, ini adalah kesempatan untuk membuktikan diri di hadapan Koeman, yang tampaknya akan memilih Micky van de Ven untuk posisi bek kiri di Piala Dunia. Bek Tottenham Hotspur ini sudah cukup lama menjadi andalan di lini belakang timnas Belanda.

Hato tak mampu mencegah Anis Hadj Moussa, yang juga masuk sebagai pengganti, pada menit ke-86 melakukan penetrasi dari sisi kanan dan melepaskan tendangan akurat ke sudut kiri atas gawang. Tim Oranje gagal membalikkan keadaan setelah gol telat tersebut, sehingga Aljazair pulang dengan kemenangan mengejutkan 0-1 dari Rotterdam.